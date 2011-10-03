Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fisher Cyber Cycle - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4637
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Witold Wozniak
Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Торговые правила работы с этим индикатором просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх уровень -0.7 или пересекает вверх 0.7, если ранее он пересек вверх -0.7. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.7 или пересекает вниз -0.7, если ранее он не пересек вниз 0.7. Можно использовать и пересечения индикатора с его сигнальной линией.
Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average, HMA), меняющая цвет.CG Oscillator
Пересечение основной и сигнальной линий осциллятора CG Oscillator показывает сигналы на покупку и продажу.
Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.3Parabolic System
Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от трех вариантов индикатора Parabolic SAR, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика), среднем и старшем.