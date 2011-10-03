Реальный автор:

Witold Wozniak

Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Торговые правила работы с этим индикатором просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх уровень -0.7 или пересекает вверх 0.7, если ранее он пересек вверх -0.7. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.7 или пересекает вниз -0.7, если ранее он не пересек вниз 0.7. Можно использовать и пересечения индикатора с его сигнальной линией.