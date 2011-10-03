CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fisher Cyber Cycle - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4637
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Witold Wozniak

Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Торговые правила работы с этим индикатором просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх уровень -0.7 или пересекает вверх 0.7, если ранее он пересек вверх -0.7. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.7 или пересекает вниз -0.7, если ранее он не пересек вниз 0.7. Можно использовать и пересечения индикатора с его сигнальной линией.

Рис.1 Индикатор Fisher Cyber Cycle

Hull Moving Average (HMA) Hull Moving Average (HMA)

Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average, HMA), меняющая цвет.

CG Oscillator CG Oscillator

Пересечение основной и сигнальной линий осциллятора CG Oscillator показывает сигналы на покупку и продажу.

i-Regression Channel i-Regression Channel

Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.

3Parabolic System 3Parabolic System

Принцип работы индикатора основан на сравнении сигналов от трех вариантов индикатора Parabolic SAR, работающих на разных таймфреймах: младшем (таймфрейм графика), среднем и старшем.