Fisher Cyber Cycle - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1618
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Der Fisher Cyber Cycle ist ein Oszillator, der die Werte des Cyber Cycle Indikators mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.
Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.
Die Verwendung des Indikators ist einfach. Wir sollten kaufen, wenn die Anzeige -0.7 Linie nach oben kreuzt oder die 0,7 Linie nach oben, wenn er zuvor -0,7 gekreuzt hatte. Wir sollten verkaufen, wenn die Anzeige 0.7 Linie nach unten kreuzt oder die -0,7 Linie nach unten, wenn er zuvor 0,7 gekreuzt hatte. Das Kreuzen des Indikators mit seiner Signallinie kann ebenfalls verwendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/553
