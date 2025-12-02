トレーダーの皆さん、こんにちは。

このライブラリには、特定の、またはすべての外国為替市場の現地時間を取得するためのすべての関数があります。ローカルタイムをタイムゾーン間やブローカーのサーバータイムに変換することができます。また、各セッションの開始時刻と終了時刻を個別に設定することで、特定のセッションで取引することもできます。このライブラリは、ブローカーとこれらの市場の異なるタイムオフセットと夏時間の変更に対応します。これにより、エキスパートアドバイザーやテクニカルインディケータをプログラムするたびに、タイムゾーンやローカルセッションの時間帯に対応する必要があるため、毎回車輪を再発明する負担から解放されます。

タイムゾーンとは？

タイムゾーンとは、その場所の地理的表示による標準時間と定義されます。言い換えれば、タイムゾーンは、地球の自転に基づく特定の地域のローカルタイムを指します。タイムゾーンはUTC（協定世界時）で定義され、世界各地の時刻を調整する基準となります。

例えば 、 ニューヨークの時刻はグリニッジから5時間遅れており、日照時間に基づいてUTC-5またはUTC-4として表されます。シドニーの時刻はグリニッジより10時間進んでおり、日照時間（夏または冬）に基づいてUTC+10またはUTC+11と表される。UTCとGMTという用語は、オフセットを表すためにしばしば互換的に使用されるため、UTC+2とGMT+2はしばしば 同じ意味を持ちます。

UTCオフセットは、タイムゾーンがGMTの東にある場合は正になり、西にある場合は負になります。





タイムゾーン識別子



enum ENUM_ZONE_ID { ZONE_ID_SYDNEY, ZONE_ID_TOKYO, ZONE_ID_FRANKFURT, ZONE_ID_LONDON, ZONE_ID_NEWYORK, ZONE_ID_UTC, ZONE_ID_LOCAL, ZONE_ID_BROKER, ZONE_ID_CUSTOM };





クラス・インタフェース



class CTimeZoneInfo { public : CTimeZoneInfo( ENUM_ZONE_ID placeId, datetime pLocalTime = TIME_NOW ); ~CTimeZoneInfo( void ); string Name( void ); string ToString( bool secs = true , bool tzname = true ); bool RefreshTime( void ); bool SetLocalTime( datetime pLocalTime = TIME_NOW ); datetime TimeLocal ( void ); datetime TimeUTC( void ); int TimeGMTOffset ( void ); int TimeDaylightSavings ( void ); datetime ConvertLocalTime( ENUM_ZONE_ID destinationId ); bool GetDaylightSwitchTimes( datetime &dst_start, datetime &dst_end ); datetime GetDaylightNextSwitch( void ); void PrintObject( void ); static datetime GetCurrentTimeForPlace ( ENUM_ZONE_ID placeId ); static string FormatTimeForPlace ( datetime time, ENUM_ZONE_ID placeId, bool secs = true , bool tzname = true ); static datetime ConvertTimeForPlace ( datetime time, ENUM_ZONE_ID placeId, ENUM_ZONE_ID destinationId ); static int TimeGMTOffset ( ENUM_ZONE_ID placeId, datetime time = TIME_NOW ); static int TimeDaylightSavings ( ENUM_ZONE_ID placeId, datetime time = TIME_NOW ); static bool IsDaylightSavingTime ( ENUM_ZONE_ID placeId, datetime time = TIME_NOW ); static bool GetDaylightSwitchTimes ( ENUM_ZONE_ID placeId, int iYear, datetime &dst_start, datetime &dst_end ); static bool GetDaylightSwitchDeltas( ENUM_ZONE_ID placeId, int iYear, int &delta_start, int &delta_end ); static bool SetCustomTimeZone( string name, int baseGMTOffset = 0 , ENUM_ZONE_ID dstSchedule = ZONE_ID_UTC ); static void SetUsingGoldSymbol( bool enabled = true ); };





クラス・インタフェース



class CSessionHours : public CTimeZoneInfo { public : CSessionHours( ENUM_ZONE_ID placeId ); ~CSessionHours( void ); bool RefreshTime( void ); bool SetLocalTime( datetime pLocalTime ); bool BeginLocalTime( int pHour, int pMinute ); bool EndLocalTime( int pHour, int pMinute ); datetime BeginLocalTime( void ); datetime EndLocalTime( void ); bool CheckLocalSession( void ); int SecRemainingSession( void ); static datetime ForexCloseTime( void ); static int SecRemainingForex( void ); };





ライブラリで使用されるオフセット表記



ライブラリは 正の タイムゾーンを 正の オフセットで、負のタイムゾーンを負のオフセットで表記することに注意してください。

これは、GMT+3のような正のタイムゾーンを-10800のような負のオフセットで表記するMQL5の組み込み関数TimeGMTOffset()の逆です。





サーバのTZ/DSTを推定するためのシンボルの選択



デフォルトでは、ライブラリはサーバーのタイムゾーンオフセットを推定するためにXAUUSDシンボルを検索して読み込みます。XAUUSDは、米国の夏時間とEUの夏時間のスケジュールが同期していない週（3月と10月下旬）に、より信頼性の高い結果を提供することができます（特に、EUの夏時間スケジュールに従っているブローカーの場合）。オプションとして、ブローカーが米国の夏時間スケジュールに従っている場合、または全くスケジュールに従っていない場合は、チャートシンボルを使用しても問題ありません。CTimeZoneInfo::SetUsingGoldSymbol()に'false'を指定して呼び出すと、XAUUSDの代わりに現在のチャートのシンボルが使用されます。

ブローカーの夏時間(DST)スケジュールを調べるには、次のスクリプトを使用できます: https: //www.mql5.com/en/code/48650

void CTimeZoneInfo::SetUsingGoldSymbol( const bool enabled = true );

注意：

XAUUSDがForexの1時間後に開始される副作用として、DSTの切り替えが1時間後に行われます（ストラテジーテスターのみで、通常モードでは行われません）。





ストラテジーテスターとの互換性について

ストラテジーテスターでのテスト中、TimeGMT() は 常にTimeTradeServer()の シミュレート サーバー時間と等しくなります。

TimeZoneInfo ライブラリは、組み込みの TimeGMT 関数を呼び出すことによって返される時間ではなく、H1 の相場履歴の分析によって「真の」GMT に基づいてタイムゾーンの適切な時間を推定します。

XAUUSD シンボルがサーバーの TZ/DST の推定に使用されている場合、ストラテジー・テスターでは dst 切り替えが 1 時間遅くなります。



I.ローカルタイムゾーンの操作



現在時刻を取得するには？

RefreshTime() メソッドは 、タイムゾーンの現在時刻を 更新します。 現在時刻を取得する方法を示す例を見て みましょう 。

Print ( "

========== Get the current time in a timezone ==========" ); CTimeZoneInfo tz(ZONE_ID_TOKYO); tz.RefreshTime(); Print ( "Name() : " , tz.Name()); Print ( "TimeLocal() : " , tz. TimeLocal ()); Print ( "ToString() : " , tz.ToString());

を出力 します：





もっと情報が必要ですか？

Print ("

========== More information about a timezone =========="); CTimeZoneInfo tz(ZONE_ID_NEWYORK); tz.RefreshTime(); Print ("Name() : ", tz.Name()); Print ("TimeUTC() : ", tz.TimeUTC()); Print (" TimeLocal () : ", tz. TimeLocal ()); Print (" TimeGMTOffset () : ", tz. TimeGMTOffset ()); Print (" TimeDaylightSavings () : ", tz. TimeDaylightSavings ()); Print ("ToString() : ", tz.ToString()); datetime dst_start, dst_end; tz.GetDaylightSwitchTimes(dst_start, dst_end); Print ("dst_start : ", dst_start); Print ("dst_end : ", dst_end); Print ("GetDaylightNextSwitch() : ", tz.GetDaylightNextSwitch());

を出力します：

注意

- TimeUTC() メソッドは UTC 時間を返します。これは GMT 時間と同じです。

- TimeLocal() メソッドは、このタイムゾーンのローカル時間 (RefreshTime またはSetLocalTime メソッドを呼び出した結果変更された可能性があります) を返します。

- TimeGMTOffset() メソッドは、このタイムゾーンのローカル時間と GMT 時間の現在の差を秒単位で返します。返されるオフセットには、現在のタイムゾーンのサマータイム調整も含まれます。GMT オフセットは、そのタイムゾーンが GMT の東 (前方) にある場合は正の値となり、 GMT の西 (後方) にある場合は負の値となります。

-TimeDaylightSavings() メソッドは、夏時間が有効なゾーンで夏時間への切り替えが行われた場合は、夏時間 (DST) の調整値を秒単位で返します。冬時間 (標準時間) に切り替わった場合 (またはタイムゾーンがサマータイムをサポートしていない場合)、0 を返します。





組み込みのカスタム・タイムゾーンを後で使用するために設定するには？

CTimeZoneInfoクラスにはSetCustomTimeZone メソッドがあります。後で、ZONE_ID_CUSTOM識別子を通してカスタム・タイムゾーンを使用することができます。 ここでは、組み込みのカスタム・タイムゾーンを、指定された名前、グリニッジ標準時（GMT）からのオフセット、およびデイライト・スケジュール識別子に設定する方法を示す例を見てみましょう。

Print ( "

========== Configure the built-in custom timezone ==========" ); string name = "Custom+3" ; int baseGMTOffset = 10800 ; ENUM_ZONE_ID daylightRuleId = ZONE_ID_LONDON; bool success = CTimeZoneInfo::SetCustomTimeZone(name, baseGMTOffset, daylightRuleId); Print ( "Parameter 'name' : " , name); Print ( "Parameter 'baseGMTOffset' : " , baseGMTOffset); Print ( "Parameter 'daylightRuleId' : " , EnumToString (daylightRuleId)); Print ( "SetCustomTimeZone() returns : " , success); 出力

すべてのタイムゾーンで現在時刻を取得

すべてのタイムゾーンの現在時刻を取得する方法を示す例を見てみましょう。 Print ( "

========== Get Current Time in All Timezones ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); } を出力します：

これは、静的メソッドGetCurrentTimeForPlace() を使う別の方法でも可能です。これは、プレーンな mql の日付 変数を文字列 ( TimeToString に似ています ) にフォーマットするものですが、曜日、日付、時刻、タイムゾーン名、オフセットが含まれます。これらの静的メソッドを呼び出すためにオブジェクトを作成する必要はありません。 Print ( "

========== GetCurrentTimeForPlace() ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { datetime time = CTimeZoneInfo::GetCurrentTimeForPlace(id); PrintFormat ( "Time : %s | %s" , TimeToString (time), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(time, id)); } を出力 します：

タイムゾーンのローカル時刻を設定するには?

SetLocalTime() メソッドは 、指定したローカル時間を 設定します。 タイムゾーンのローカル時間を設定する方法を例で見てみましょう。 Print ( "

========== Set the local time for a timezone ==========" ); CTimeZoneInfo tz(ZONE_ID_NEWYORK); if (tz.SetLocalTime( D'2021.07.15 09:31' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); if (tz.SetLocalTime( D'2022.01.23 17:04' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); if (tz.SetLocalTime( D'2023.03.12 02:21' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); を出力します： 最後に表示されるエラーメッセージの原因については、次の段落で説明します。

夏時間（DST）：

サマータイムとは、季節による時間変更のことで、1年のうち一部の期間は標準時より早く設定されます。 https://www.timeanddate.com/time/dst/transition.html を 参照。 (「夏時間スキップ」、「冬時間ウィンドバック」) 春に夏時間が始まると、私たちの時計は一定時間、通常は1時間進められる。つまり、時計が1時間スキップされる。秋になると、夏時間は終了し、時計は再び標準時に戻ります。

夏時間開始の例 (存在しない時間） 米国では、夏時間は常に現地時間の午前2時に始まります。標準時が1:59:59になった瞬間、時計は3:00:00に進みます。つまり、2:00:00から2:59:59までの1時間は、切り替えの夜には存在しない。

II.タイムゾーン情報の取得 1.UTCオフセットと現在の夏時間オフセット タイムゾーン名、UTCオフセット、および夏時間が適用されている場合の現在の夏時間オフセットを取得する方法を示す例を見てみましょう。 Print ( "

========== UTC offset and current DST offset ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); PrintFormat ( "%-12s: GMT%+g | DST%+g" , tz.Name(), tz. TimeGMTOffset ()/ 3600 ., tz. TimeDaylightSavings ()/ 3600 .); } を出力します： 注意 - TimeGMTOffset() メソッドは、このタイムゾーンのローカル時間と GMT 時間の現在の差を、冬時間または夏時間への切り替えを考慮して秒単位で返します。返されるオフセットには、現在のタイムゾーンのサマータイム調整が含まれます。GMT オフセットは、そのタイムゾーンが GMT の東 (前方) にある場合は正の値となり、 GMT の西 (後方) にある場合は負の値となります。 -TimeDaylightSavings() メソッドは 、夏時間が有効なゾーンで夏時間への切り替えが行われた場合は、夏時間 (DST) の調整値を秒単位で返します。冬時間 (標準時間) に切り替わった場合 (またはタイムゾーンが夏時間をサポートしていない場合)、0 を返します。

2.現在の年のDST切り替え時間

DST情報を取得する方法を示す例を見てみよう。 Print ( "

========== DST switch times for the current year ==========" ); datetime dst_start, dst_end; for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); if (tz.GetDaylightSwitchTimes(dst_start, dst_end)) { PrintFormat ( "%-12s: DST starts on %s | DST ends on %s" , tz.Name(), TimeToString (dst_start), TimeToString (dst_end)); } } を出力します：

3.次の夏時間の切り替え時刻

次に夏時間が切り替わる時刻を取得する方法の例を見てみましょう。 Print ( "

========== Time of the next DST switch ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); datetime nxswitch = tz.GetDaylightNextSwitch(); if (nxswitch) { PrintFormat ( "%-12s: Time: %s | dstNextSwitch: %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), TimeToString (nxswitch)); } } 出力されます：

4.夏時間リスト

このライブラリにあるすべてのタイムゾーンの夏時間情報を、ある年の範囲で取得する方法の例を見てみましょう。 Print ( "

========== DST List ==========" ); datetime dst_start, dst_end; int delta_start, delta_end; for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo timezone(id); PrintFormat ( "========= %s Summer Time (DST) =========" , timezone.Name()); for ( int year= 2008 ; year<= 2030 ; year++) { if (CTimeZoneInfo::GetDaylightSwitchTimes(id, year, dst_start, dst_end)) { CTimeZoneInfo::GetDaylightSwitchDeltas(id, year, delta_start, delta_end); PrintFormat ( "DST starts on %s (%+d) and ends on %s (%+d)" , TimeToString (dst_start), delta_start/ 3600 , TimeToString (dst_end), delta_end/ 3600 ); } } } 出力されます：

5.サーバーの GMT オフセット(現在)

ブローカーの GMT オフセットは、ブローカーの時間が GMT より何秒進んでいるかを示し、ブローカーオフセット = TimeTradeServer() - TimeGMT()となります。正の値は、サーバー時間が GMT より進んでいることを示します。 ブローカーの現在の GMT オフセットを取得する方法を示す例を見てみましょう。 Print ( "

========== Current GMT offset of the broker ========== " ); CTimeZoneInfo broker(ZONE_ID_BROKER); broker.RefreshTime(); Print ( "Name() : " , broker.Name()); Print ( "TimeLocal() : " , broker. TimeLocal ()); Print ( "ToString() : " , broker.ToString()); Print ( "TimeGMTOffset() : " , broker. TimeGMTOffset ()); を出力します： 注： TimeGMTOffset() の重要な注意 点は、 dst 補正 (UTC+DST) を含む utc オフセットを返すことです。正の値は、サーバー時刻が GMT よりも先 (東) にあることを示します。

6.サーバーの GMT オフセット (過去のもの) サーバーの過去のGMTオフセットは、チャート上のサーバー週の最初のバーの出現時刻と、ニューヨーク時間の 日曜日午後5時に対応するUTC時刻との差として計算することができます。 ブローカーの過去のGMTオフセットを取得する方法を示す例を見てみましょう。この例では、ブローカーの過去の時間としてチャートのローソク足の時間を使用します。 Print ( "

========== Past GMT offsets of the broker (chart candles) ==========" ); datetime bartimes[]; int copied = CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 , D'2022.03.18' , 9 , bartimes); if (copied<= 0 ) Print ( "CopyTime() failed." ); for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { datetime t = bartimes[i]; CTimeZoneInfo broker(ZONE_ID_BROKER); broker.SetLocalTime(t); PrintFormat ( "bar #%i Time: %s | offset: %5d (GMT%+g) | %s" , i+ 1 , TimeToString (broker. TimeLocal ()), broker. TimeGMTOffset (), broker. TimeGMTOffset ()/ 3600.0 , broker.ToString()); } 出力： バー#5に あるように、サーバーは+2冬時間から+3夏時間に切り替わり、切り替わる時間は米国の夏時間スケジュール（3月の第2日曜日）に従っている。D1ローソク足は週に5本あり、土曜日と日曜日はローソク足がない。 これらのサーバーの時間は年間を通して常にニューヨークより7時間進んでおり、NY+7と表される。NYは冬は-5、夏は-4である ことに注意。 これは、過去のサーバーのGMTオフセット（過去のGMTオフセット）を決定できるコードベース上の最初のライブラリである。計算で実装されたアルゴリズムは非常に高速かつ正確で、可能な限り異なるブローカーと互換性があります（異なるGMTオフセットまたはDSTスケジュールを持つ多数のブローカーでテスト）。

III.タイムゾーン間の変換

現在のローカルタイムを別のタイムゾーンに変換する このタイムゾーン・インスタンスの設定ローカル時間を特定のタイムゾーンに変換するには、ConvertLocalTime() メソッドを使用します。このメソッドは、指定したタイムゾーンの新しい時刻を返します。 例として、 "現在 " のローカル時間を特定のタイムゾーンに変換する方法を示します。 Print ( "

========== Convert current local time in Sydney to New York ==========" ); CTimeZoneInfo sydney(ZONE_ID_SYDNEY); sydney.RefreshTime(); datetime localtime = sydney. TimeLocal (); datetime converted = sydney.ConvertLocalTime(ZONE_ID_NEWYORK); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (localtime), sydney.ToString()); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (converted), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_NEWYORK)); を出力します：

特定のローカル時間を別のタイムゾーンに変換する

特定の現地時刻を特定のタイムゾーンに変換する例を見てみましょう。 Print ( "

========== Convert a specific local time in Sydney to New York ==========" ); CTimeZoneInfo sydney(ZONE_ID_SYDNEY); sydney.SetLocalTime( D'2016.05.21 14:47:08' ); datetime localtime = sydney. TimeLocal (); datetime converted = sydney.ConvertLocalTime(ZONE_ID_NEWYORK); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (localtime), sydney.ToString()); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (converted), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_NEWYORK)); 出力

すべてのタイムゾーンで現在のローカル時間をブローカー時間に変換

すべてのタイムゾーンで現在のローカル時間をブローカー時間に変換する方法を示す例を見てみましょう。 Print ( "

========== Convert the current local time in all timezones to the broker time ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { datetime localtime = CTimeZoneInfo::GetCurrentTimeForPlace(id); datetime converted = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(localtime, id, ZONE_ID_BROKER); PrintFormat ( "%-49s | %s" , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(localtime, id), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_BROKER)); } を出力します：

IV.ローカルセッション時間の操作

A.CTimeZoneInfo クラス

CSessionHours クラスではなく、親クラスであるCTimeZoneInfo クラスを使用することは、より多くの コーディングを必要とし、エラーが発生しやすいため、好ましくないことに注意してください。すべてのタイムゾーンでFXのセッション時間を取得し、ブローカーの時間に変換する方法を示す例を見てみましょう。 Print ( "

======= Local Session Hours (CTimeZoneInfo Class) =======" ); const ENUM_ZONE_ID ids[] = {ZONE_ID_SYDNEY, ZONE_ID_TOKYO, ZONE_ID_FRANKFURT, ZONE_ID_LONDON, ZONE_ID_NEWYORK}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ids); i++) { ENUM_ZONE_ID id = ids[i]; CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); datetime localtime = tz. TimeLocal (); datetime beginlocal = StringToTime ( TimeToString (localtime, TIME_DATE ) + " " + "08:00" ); datetime endlocal = StringToTime ( TimeToString (localtime, TIME_DATE ) + " " + "17:00" ); tz.SetLocalTime(beginlocal); datetime beginbroker = tz.ConvertLocalTime(ZONE_ID_BROKER); tz.SetLocalTime(endlocal); datetime endbroker = tz.ConvertLocalTime(ZONE_ID_BROKER); MqlDateTime st; TimeToStruct (localtime, st); int dow = st.day_of_week; string state_str = ((dow != SATURDAY && dow != SUNDAY ) && ( TimeTradeServer () >= beginbroker && TimeTradeServer () < endbroker)) ? "open" : "closed" ; PrintFormat ( "%-12s: %s | %s [session %s]" , tz.Name(), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginbroker, ZONE_ID_BROKER), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endbroker, ZONE_ID_BROKER), state_str); } Print ( "-----------------------------------" ); Print ( "broker time : " , TimeTradeServer ()); Print ( "broker time : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace( TimeTradeServer (), ZONE_ID_BROKER)); を出力します：

B.CSessionHours クラス

目的: 指定された場所のローカル取引セッション時間にアクセスするためのクラス。 CTimeZoneInfo クラスから派生します。 注: 新しいCSessionHours オブジェクトのデフォルトのセッション時間は、現地時間の午前 8 時か ら午後 5 時に設定されています。これらのデフォルト値は、必要に応じてオーバーライドできます。

CSessionHours オブジェクトの操作

オブジェクトの使用例を見てみよう。 Print ( "

========== Working with CSessionHours Objects ==========" ); CSessionHours tz(ZONE_ID_SYDNEY); tz.RefreshTime(); Print ( "Name() : " , tz.Name()); Print ( "TimeUTC() : " , tz.TimeUTC()); Print ( "TimeLocal() : " , tz. TimeLocal ()); Print ( "ToString() : " , tz.ToString()); Print ( "BeginLocalTime() : " , tz.BeginLocalTime()); Print ( "EndLocalTime() : " , tz.EndLocalTime()); Print ( "CheckLocalSession() : " , tz.CheckLocalSession()); Print ( "SecRemainingSession() : " , tz.SecRemainingSession()); Print ( "SecondsToString() : " , CSessionHours::SecondsToString(tz.SecRemainingSession())); オブジェクトを出力します：

ローカルセッション時間

CSessionHours はより少ないコードでより多くの機能を提供します。CSessionHours クラスを使用して、すべてのタイムゾーンにおける外国為替セッション時間を 取得し、ブローカーの時間に変換する方法を示す例を見てみましょう。ブローカーの時刻への変換はオプションのステップであり、 各セッションの開始時刻と終了時刻を チェックする際には 必要ないことに注意してください。 Print ( "

======= Local Session Hours (CSessionHours Class) =======" ); const ENUM_ZONE_ID ids[] = {ZONE_ID_SYDNEY, ZONE_ID_TOKYO, ZONE_ID_FRANKFURT, ZONE_ID_LONDON, ZONE_ID_NEWYORK}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ids); i++) { ENUM_ZONE_ID id = ids[i]; CSessionHours tz(id); tz.RefreshTime(); datetime beginlocal = tz.BeginLocalTime(); datetime endlocal = tz.EndLocalTime(); datetime beginbroker = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(beginlocal, id, ZONE_ID_BROKER); datetime endbroker = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(endlocal, id, ZONE_ID_BROKER); string state_str = tz.CheckLocalSession() ? "open, ends in " + CSessionHours::SecondsToString(tz.SecRemainingSession()) : "closed" ; PrintFormat ( "%-12s: %s | %s [session %s]" , tz.Name(), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginbroker, ZONE_ID_BROKER), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endbroker, ZONE_ID_BROKER), state_str); } Print ( "-----------------------------------" ); Print ( "broker time : " , TimeTradeServer ()); Print ( "broker time : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace( TimeTradeServer (), ZONE_ID_BROKER)); Print ( "Fx close : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(CSessionHours::ForexCloseTime(), ZONE_ID_BROKER)); int sec = CSessionHours::SecRemainingForex(); Print ( "closes in : " , sec, " sec = " , CSessionHours::SecondsToString(sec)); を出力する必要があります：

デフォルトのローカルセッション時間を上書きする方法

CSessionHours クラスのデフォルトのセッション時間をオーバーライドする方法を示す例を見てみましょう。 Print ( "

=========== Override the default session hours ===========" ); CSessionHours frankfurt(ZONE_ID_FRANKFURT); frankfurt.BeginLocalTime( 9 , 0 ); frankfurt.EndLocalTime( 19 , 0 ); frankfurt.RefreshTime(); datetime beginlocal = frankfurt.BeginLocalTime(); datetime endlocal = frankfurt.EndLocalTime(); PrintFormat ( "new session hours : %s | %s" , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginlocal, ZONE_ID_FRANKFURT), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endlocal, ZONE_ID_FRANKFURT)); PrintFormat ( "current local time : %s" , frankfurt.ToString()); 出力されます：

週末に決済ポジションをチェックする方法

SecRemainingForex() 静的メソッドは、今週のFX市場がクローズするまでの残り時間を秒単位で返します。このメソッドは、OnTick() イベントハンドラから（あるいは、 週末直前にティックが来ない場合は OnTimer()から ）呼び出して 、クローズ条件を繰り返しチェックする必要があります。週末にどのように終値をチェックするか、例を見てみましょう。 Print ( "

======= Check For Closing Positions at Weekend =======" ); int InpHours = 2 ; int InpMinutes = 30 ; int sec = CSessionHours::SecRemainingForex(); PrintFormat ( "Time remaining till the weekend : %s" , CSessionHours::SecondsToString(sec)); PrintFormat ( "Close all if remaining time becomes %s or less." , CSessionHours::SecondsToString(InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 )); if (sec <= InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 ) { } 別の方法として、絶対時間を使って前の条件をチェックすることもできる： if ( TimeTradeServer () >= CSessionHours::ForexCloseTime() - (InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 )) { } 出力されます：



週の終わり - ブローカーのタイムゾーンとサマータイムスケジュール 外国為替市場は、日曜日のニューヨーク時間17:00（冬はGMT-5、夏はGMT-4）にオープンし、金曜日の同じ時間にクローズします。 ニューヨークのオープン時間は、冬は日曜日の午後10:00 UTC（夏は日曜日の午後9:00 UTC）に対応します。外国為替市場の終了時刻は、冬は金曜日の午後10時（UTC）（夏は午後9時（UTC））。金と銀のスポット市場は通常1時間後に始まる。 各FXブローカーにはタイムゾーンとサーバー時間があります。したがって、取引週の開始時間（H1ローソク足）はブローカーによって異なり、サンフランシスコ（GMT-8）のブローカーのサーバー 時間では 日曜日の午後2 時から、シドニー（GMT+11）のブローカーのサーバー 時間では 月曜日の午前9 時まで変動します。取引週の終わりも、金曜の午後2時（サーバー時間）から土曜の午前9時（サーバー時間）まで様々です。 各ブローカーは、夏時間（DST）を自由に選択できます。そして、夏時間は必ずしもそのタイムゾーンで同じではありません。時々、彼らはEUのDSTの代わりにEUのタイムゾーンと米国のDSTを使用してそれを混在させる。米国のスケジュールに従っていないブローカーの場合、週の開始（および終了）のサーバー時間は、同じブローカーで年間を通じて±1時間異なります。 ForexCloseTime() メソッドは、ニューヨークの金曜日17:00のクローズ時間をブローカーの時間に変換することで、これらのブローカー間およびブローカー内の変動を処理し、時間のオフセットとサマータイムを考慮して、正確な結果を提供します。 したがって、+2のタイムゾーンを使用すると（米国スケジュールの夏には+3）、週に5つのD1ローソク足があることを意味します。年間を通して土曜日と日曜日にはキャンドルがありません。単純に、 これらのサーバーの時刻は常にニューヨークより7時間進んでおり、NY+7と表されます。 これは圧倒的に最も一般的な設定ですが、あまり一般的でないバリエーションもたくさんあります。

サンプル・インジケータ TestIndi.mq5

iForexSessions - MetaTrader 5用インディケータ 外国為替市場のセッションをハイライト https:// www.mql5.com/en/code/48842

リンク 世界時計: https://www.timeanddate.com/worldclock/ タイムゾーンコンバーター: https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html

更新情報 2024.03.01 - v.1.40 :CTimeZoneInfoクラスの冗長なコードを削除（テスト中に使用）、CSessionHoursクラスにメソッドを追加、新しい変更を反映するためにTestIndi.mq5を更新。 2024.03.03 - v.1.45 :ローカルセッション時間の操作 - CTimeZoneInfoクラス」のサンプルコードを更新しました。 2024.03.08 - v.1.50 : CTimeZoneInfoクラスに2つの内部メソッドHistoryBrokerOffsetと FirstBarOfWeekを 追加。過去のサーバー時間の取り扱い（UTCオフセット、テキストフォーマット、変換など）。 2024.03.15 - v.1.56 : シドニーのセッション時間が年間を通してどのように変動しているかを表示するスクリプト "SydneySession_Script.mq5 "を追加。 2024.03.30 - v.1.65 : ブローカーGMTオフセットを修正。現在、ライブラリーはGOLDチャート上のH1バーのみをスキャンしています。 2024.04.01 - v.1.67 :取引週の最初の1時間におけるブローカーGMTオフセットの計算における潜在的な問題を修正。 2024.04.03 - v.1.70 : ブローカーGMTオフセットをハッシュマップにキャッシュし、（インジケーター等からの）検索を高速化。ブローカー・オフセット・キャッシュは1取引週につき1エントリーを含む。 2024.04.08 - v.1.72 : ライブラリのパフォーマンスを少なくとも2-3倍改善。GetNthSunday メソッド 内でStringToTimeの代わりにStructToTimeを使用するようになりました。 2024.04.09 - v.1.75 : GMT+0ブローカーにおけるクリスマス休暇中のブローカーGMTオフセットの計算における潜在的な問題を修正。 2024.04.11 - v.1.77 :GetDaylightSwitchTimes メソッドの 高速化。静的配列を使って現在の年のスイッチ時間を記憶するようにしました。 2024.04.12 - v.1.80 : ゴールド取引を提供していないブローカーのGMTオフセットの計算の問題を修正。 2024.04.15 - v.1.82 : CTimeZoneInfoクラスにSetCustomTimeZone メソッドを追加しました。このメソッドを使用すると、指定された名前、GMTオフセット、およびDST識別子で組み込みのカスタムタイムゾーンを設定できます。カスタム・タイム・ゾーンには、ZONE_ID_CUSTOMを介してアクセスできます。 2024.04.16 - v.1.85 : 内部メソッドGetNthSundayをより最適化されたGetMonthTimeメソッドに置き換えました。 2024.04.17 - v.1.87 :TimeYear内部メソッドをより最適化されたGetYear メソッドに置き換え。 2024.04.18 - v.1.88 :日付コンポーネント（年、月、日）からdatetime値を構築するCreateDateTime 内部メソッドを追加。これはStructToTime関数を呼び出すよりも100-120倍高速です。 2024.10.21 - v.1.90 : EURUSDシンボルへのフォールバックでGOLDシンボルの検出を改善。

2024.10.22 - v.1.93 : ライブ取引において、週末のサーバーのGMTオフセットの決定を高速化。 2024.10.26 - v.1.95 :つの新しい静的メソッドを追加：TimeGMTOffset() とTimeDaylightSavings()。HistoryBrokerOffset()メソッドの名前をTimeServerGMTOffset()に変更。 2024.10.28 - v.1.97 :マクロ本体内でのパラメータの二重評価を避けるため、時間を扱うマクロをすべて関数に変換。その他の行のコードクリーンアップ。 2024.10.30 - v.1.98 :一部のブローカーにおいて、XAUEURクォートからのGMTオフセットの見積もりが間違っていた問題を修正。

2024.11.01 - v.1.99 :サーバーのTZ/DSTを推定するためのゴールドシンボルのデフォルト読み込みをオフにするオプションを追加。CTimeZoneInfo:: SetUsingGoldSymbol() に'false'を指定して呼び出すと、代わりに現在のチャートのシンボルが使用されます。

2024.11.13 - v.2.00 : オンラインサーバーのTZ/DSTとストラテジーストラテジーの推定を改善（TimeGMTライブラリーは不要になりました）。コンストラクタは場所と時間のパラメータを受け付けます。datetime型のデータを扱うための新しいパブリックメソッド。エラー処理とデバッグ・サポートの改善。 2024.11.14 - v.2.02 :サーバータイムゾーンオブジェクトでXAUUSD,H1の相場履歴にアクセスしようとした時のエラーERR_HISTORY_NOT_FOUND (4401)を修正。 2024.11.17 - v.2.03 : 軽微なバグフィックス。

2024.11.23 - v.2.04 : マイナーな改良とバグフィックス。

2024.12.05 - v.2.05 :新しい静的メソッドDaylightSavingsSupported(placeId)を追加。

2024.12.12 - v.2.10 : HistoryServerGMTOffset()関数とHistoryServerDaylightSavings()関数のパフォーマンス改善、およびその他のマイナーコード変更。

2024.12.14 - v.2.11 : FindSymbol()関数のパフォーマンス向上。

2024.12.17 - v.2.12 :HistoryServerGMTOffset() および HistoryServerDaylightSavings() 関数のさらなる最適化。

2024.12.24 - v.2.13 : HistoryServerGMTOffset() および HistoryServerDaylightSavings() 関数の潜在的な問題を修正しました。

2025.01.12 - v.2.15 : HistoryServerDaylightSavings()関数において、ストラテジーテスターに読み込まれた履歴よりも前の相場履歴を検索してしまう問題を修正。

2025.10.13 - v.2.17 : マイナーな改良とバグフィックス。



