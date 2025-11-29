お使いのブローカーが米国、英国、英国の夏時間スケジュールに従っているかどうかを判定するスクリプトです。

このスクリプトは、現在のチャートのH1チャートのバーを日照時間の変更予定日にスキャンし、これらのバーのサーバー（バー）時間の変化を比較することにより、ブローカーの夏時間スケジュールを決定することができます。

このアルゴリズムはシンプルで高速です。さらに、（他のアルゴのように）経済カレンダーのイベントに対する価格の反応に依存しないため、ストラテジーテスターで適切に機能 します。

DST_AUスケジュール：





DST_UKスケジュール：





DST_USスケジュール：





DST_NONEスケジュール：

夏の間、サーバーは時計を進めません。





異なるFxブローカーでスクリプトを実行した後のサンプル出力：

別のブローカー

第三のブローカー：











