ポケットに対して
スクリプト

Determine Broker's Daylight (DST) schedule - MetaTrader 5のためのスクリプト

amrali
ビュー:
22
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
お使いのブローカーが米国、英国、英国の夏時間スケジュールに従っているかどうかを判定するスクリプトです。

このスクリプトは、現在のチャートのH1チャートのバーを日照時間の変更予定日にスキャンし、これらのバーのサーバー（バー）時間の変化を比較することにより、ブローカーの夏時間スケジュールを決定することができます。

このアルゴリズムはシンプルで高速です。さらに、（他のアルゴのように）経済カレンダーのイベントに対する価格の反応に依存しないため、ストラテジーテスターで適切に機能 します。

DST_AUスケジュール：


DST_UKスケジュール：


DST_USスケジュール：


DST_NONEスケジュール：

  • 夏の間、サーバーは時計を進めません。


異なるFxブローカーでスクリプトを実行した後のサンプル出力：

/*
 Server : Exness-MT5Trial
 Time : 2024.03.13 12:25:13
 Offset : GMT+0
 DST_NONE
*/

別のブローカー

/*
 Server : OctaFX-Demo
 Time : 2024.03.14 00:27:05
 Offset : GMT+2
 DST_UK : サーバ dst は 3 月の最終日曜日 (+1) に始まり、10 月の最終日曜日 (-1) に終わる
*/

第三のブローカー：

/*
 Server : ICMarketsSC-Demo
 Time : 2024.03.14 01:42:54
 Offset : GMT+3
 DST_US : サーバ dst は 3 月の第 2 日曜日 (+1) に始まり、11 月の第 1 日曜日 (-1) に終わる
*/.




    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48650

