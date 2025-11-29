無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Determine Broker's Daylight (DST) schedule - MetaTrader 5のためのスクリプト
お使いのブローカーが米国、英国、英国の夏時間スケジュールに従っているかどうかを判定するスクリプトです。
このスクリプトは、現在のチャートのH1チャートのバーを日照時間の変更予定日にスキャンし、これらのバーのサーバー（バー）時間の変化を比較することにより、ブローカーの夏時間スケジュールを決定することができます。
このアルゴリズムはシンプルで高速です。さらに、（他のアルゴのように）経済カレンダーのイベントに対する価格の反応に依存しないため、ストラテジーテスターで適切に機能 します。
DST_AUスケジュール：
- サーバーの夏時間は、10月の第1日曜日（+1）に始まり、4月の第1日曜日（-1）に終わります。
- ソース：https://www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney
DST_UKスケジュール：
- サーバーdstは3月の最終日曜日(+1)に開始し、10月の最終日曜日(-1)に終了します。
- ソース: https://www.timeanddate.com/time/change/uk/london
DST_USスケジュール：
- DSTサーバーは3月の第2日曜日（+1）に開始し、11月の第1日曜日（-1）に終了します。
- ソース: https://www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york
DST_NONEスケジュール：
- 夏の間、サーバーは時計を進めません。
異なるFxブローカーでスクリプトを実行した後のサンプル出力：
/*
Server : Exness-MT5Trial
Time : 2024.03.13 12:25:13
Offset : GMT+0
DST_NONE
*/
別のブローカー
/*
Server : OctaFX-Demo
Time : 2024.03.14 00:27:05
Offset : GMT+2
DST_UK : サーバ dst は 3 月の最終日曜日 (+1) に始まり、10 月の最終日曜日 (-1) に終わる
*/
第三のブローカー：
/*
Server : ICMarketsSC-Demo
Time : 2024.03.14 01:42:54
Offset : GMT+3
DST_US : サーバ dst は 3 月の第 2 日曜日 (+1) に始まり、11 月の第 1 日曜日 (-1) に終わる
*/.
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48650
