キーボード - MetaTrader 5のためのライブラリ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
キーボード操作用のライブラリ：
- 選択されたキーボードレイアウトのデータ。
- 押されたキーの状態と処理。
例）
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // キーボードのデータを扱う。 void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // キーの完全な傍受を許可する。 static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // キーが押された場合、 { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // 押された組み合わせを表示する ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // キーの状態を出力する。 Str += KEYBOARD::Input(lparam); // 起動時に押されたキーの文字列。 Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // 押されたキーを出力する。 "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // 現在のキーボード言語。 "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // 現在のキーボードの国。 "\n----------------\n" + Str); // 起動時に押されたキーの文字列を出力する。 } }
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48393
