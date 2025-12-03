コードベースセクション
ライブラリ

キーボード - MetaTrader 5のためのライブラリ

fxsaber | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
\MQL5\Include\fxsaber\Keyboard\
LanguageID.mqh (13.53 KB) ビュー
KeyCode.mqh (14.23 KB) ビュー
KeyState.mqh (6.15 KB) ビュー
Keyboard.mqh (22.43 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Keyboard_Example.mq5 (2.63 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
キーボード操作用のライブラリ：

  • 選択されたキーボードレイアウトのデータ。
  • 押されたキーの状態と処理。

例）

#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // キーボードのデータを扱う。

void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& )
{
  static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // キーの完全な傍受を許可する。
  static string Str = NULL;

  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)                              // キーが押された場合、
  {
    Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) +                        // 押された組み合わせを表示する
          ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState()));  // キーの状態を出力する。

    Str += KEYBOARD::Input(lparam);                          // 起動時に押されたキーの文字列。
    
    Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) +             // 押されたキーを出力する。
            "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // 現在のキーボード言語。
            "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() +   // 現在のキーボードの国。
            "\n----------------\n" + Str);                   // 起動時に押されたキーの文字列を出力する。
  }
}

ライブラリーの運用例。

