コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

ErrorDescription - 更新されたライブラリ - MetaTrader 5のためのライブラリ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Paulo Henrique Da Silva
ビュー:
25
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
ErrorDescription2.mqh (32.92 KB) ビュー
test.mq5 (1.73 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このライブラリでは、MQL5リファレンスに存在する各エラーについて短い説明文を使用しています。公式ドキュメントに常に新しいエラーが追加されるため、頻繁に更新されます。

最終更新日: 2024-02-29


使用例：

(ErrorDescription2.mq5を フォルダに コピーするのを忘れないでください)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                                   Copyright 2024, Paulo Henrique |
//|                  https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright  "Copyright 2024, Paulo Henrique"
#property link       "https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev"
#property version    "1.00"

// Includes
#include <ErrorDescription2.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- usage example #1
   Print("Description of MQL5 errors:");
   for(int i=FIRST_RUNTIME_ERROR; i<=LAST_TRADE_SERVER_ERROR; i++)
     {
      string error_desc=GetError(i);
      if(IsSuccess(i) || error_desc==NULL)
         continue;
      if(IsRuntimeError(i))
         Print("RuntimeError: ",error_desc);
      if(IsTradeServerError(i))
         Print("TradeServerError: ",error_desc);
      if(IsUserError(i))
         Print("UserError: ",error_desc);
     }
//--- usage example #2
   Print("\nLast error description:");
   int retcode=GetLastError();
   if(!IsSuccess(retcode))
      Print(GetError(retcode));

//--- or simply
   Print(GetError());
   // The operation completed successfully [0]
   // Unexpected internal error [4001]
   // ...
   Print(GetError(false));
   // The operation completed successfully
   // Unexpected internal error
   // ...
  }

//+------------------------------------------------------------------+


    Raise(my_error)メソッドを使用したユーザーエラー報告の簡素化など、MQL5でのエラーの使用を簡素化するクラスを含むライブラリを近日中に公開する予定です。



    MetaQuotes Ltdによりポルトガル語から翻訳されました。
    元の記事: https://www.mql5.com/pt/code/48431

    ONNXトレーダー ONNXトレーダー

    Pythonで学習され、ONNX形式で保存された機械学習モデルを組み込んだボットの例。

    Intraday Currencies Performance Intraday Currencies Performance

    各通貨の簡易観測所。

    Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

    適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。