ErrorDescription - 更新されたライブラリ - MetaTrader 5のためのライブラリ
- Paulo Henrique Da Silva
- 25
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このライブラリでは、MQL5リファレンスに存在する各エラーについて短い説明文を使用しています。公式ドキュメントに常に新しいエラーが追加されるため、頻繁に更新されます。
最終更新日: 2024-02-29
使用例：
(ErrorDescription2.mq5を フォルダに コピーするのを忘れないでください)
//+------------------------------------------------------------------+
//| test.mq5 |
//| Copyright 2024, Paulo Henrique |
//| https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, Paulo Henrique"
#property link "https://www.mql5.com/en/users/pau1ohenrique.dev"
#property version "1.00"
// Includes
#include <ErrorDescription2.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- usage example #1
Print("Description of MQL5 errors:");
for(int i=FIRST_RUNTIME_ERROR; i<=LAST_TRADE_SERVER_ERROR; i++)
{
string error_desc=GetError(i);
if(IsSuccess(i) || error_desc==NULL)
continue;
if(IsRuntimeError(i))
Print("RuntimeError: ",error_desc);
if(IsTradeServerError(i))
Print("TradeServerError: ",error_desc);
if(IsUserError(i))
Print("UserError: ",error_desc);
}
//--- usage example #2
Print("\nLast error description:");
int retcode=GetLastError();
if(!IsSuccess(retcode))
Print(GetError(retcode));
//--- or simply
Print(GetError());
// The operation completed successfully [0]
// Unexpected internal error [4001]
// ...
Print(GetError(false));
// The operation completed successfully
// Unexpected internal error
// ...
}
//+------------------------------------------------------------------+
Raise(my_error)メソッドを使用したユーザーエラー報告の簡素化など、MQL5でのエラーの使用を簡素化するクラスを含むライブラリを近日中に公開する予定です。
MetaQuotes Ltdによりポルトガル語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/pt/code/48431
