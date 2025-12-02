無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CVD (Cumulative Volume Delta) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 31
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 5用の軽量でオープンソースのCVDインディケータです。別ウィンドウでCVDローソク足として売り圧力と買い圧力を視覚化します。
機能
- M1データを使用してCVDを計算し、チャート上にプロットします。
- オプションでタイムフレームの境界でリセット可能（リセットしないことも可能）
- あらゆるシンボルとタイムフレームで動作
計算方法（無料版）
- 各M1ローソク足について：方向＝符号（終値-始値）
- ボリュームデルタ = 方向 × tick_volume
- CVD = ボリュームデルタの累積和
- ローソク足としてプロット（オープン/クローズ＝前/現在のCVD）
入力
- InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): CVDをリセットするタイムフレーム (例: H1、D1)
- InpNoReset (bool): リセットしない場合はtrueを設定。
インストール
- CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5をコピーします：MQL5/Indicators
- MetaEditor (F7)でコンパイルするか、MetaTrader 5を再起動します。
- ナビゲーターからアタッチ → Indicators
ヒントとトラブルシューティング
- 最初の実行では、MT5がM1の履歴をダウンロードする必要があるかもしれません。チャートをスクロールするか、時間枠を変更すると、MT5がデータを取得しやすくなります。
- CVDが更新されない場合は、シンボル/時間枠にM1履歴があることを確認してください。
- 遅い端末の場合は、混雑していないシンボルや開いているチャートの数を減らしてみてください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65527
ErrorDescription - 更新されたライブラリ
このライブラリは、MetaQuotes社が公開しているErrorDescription.mqhライブラリのアップデート版で、いくつかの機能が含まれている。ONNXトレーダー
Pythonで学習され、ONNX形式で保存された機械学習モデルを組み込んだボットの例。
Local Timezones and Local Session Hours
指定した場所の現地時間、タイムゾーン情報、現地の取引セッション時間にアクセスするためのクラス。キーボード
キーボードのデータを扱う