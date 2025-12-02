コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CVD (Cumulative Volume Delta) - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaTrader 5用の軽量でオープンソースのCVDインディケータです。別ウィンドウでCVDローソク足として売り圧力と買い圧力を視覚化します。

機能

  • M1データを使用してCVDを計算し、チャート上にプロットします。
  • オプションでタイムフレームの境界でリセット可能（リセットしないことも可能）
  • あらゆるシンボルとタイムフレームで動作

計算方法（無料版）

  • 各M1ローソク足について：方向＝符号（終値-始値）
  • ボリュームデルタ = 方向 × tick_volume
  • CVD = ボリュームデルタの累積和
  • ローソク足としてプロット（オープン/クローズ＝前/現在のCVD）

入力

  • InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): CVDをリセットするタイムフレーム (例: H1、D1)
  • InpNoReset (bool): リセットしない場合はtrueを設定。

インストール

  1. CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5をコピーします：MQL5/Indicators
  2. MetaEditor (F7)でコンパイルするか、MetaTrader 5を再起動します。
  3. ナビゲーターからアタッチ → Indicators

ヒントとトラブルシューティング

  • 最初の実行では、MT5がM1の履歴をダウンロードする必要があるかもしれません。チャートをスクロールするか、時間枠を変更すると、MT5がデータを取得しやすくなります。
  • CVDが更新されない場合は、シンボル/時間枠にM1履歴があることを確認してください。
  • 遅い端末の場合は、混雑していないシンボルや開いているチャートの数を減らしてみてください。



CVD

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65527

