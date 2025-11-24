コードベースセクション
インディケータ

iForexSessions - MetaTrader 5のためのインディケータ

Forex Sessions インジケーター

外国為替市場のセッションをハイライト

このインディケータは、各外為市場の現地「壁掛け時計」の取引時間を午前8:00～午後5:00と想定していますが、シドニーでは午前7:00～午後4:00または午前9:00～午後6:00です。

特徴

外国為替市場のセッション（シドニー、東京、ロンドン、ニューヨーク）の色の付いた長方形を描画します。

外国為替ペアと金チャートの正確なセッション時間（外国為替ペア取引はニューヨーク時間17:00に開始、金取引はその1時間後に開始）。

このインジケーターは、ブローカーのサーバーのGMTオフセット+サマータイム、およびタイムゾーンを尊重します。

インジケータの時間計算は、TimeZoneInfoライブラリを 使用して実行されます。

ブローカーの時計(左下隅)に便利な情報が追加されています：

- サーバー時間

- ブローカーのGMTオフセット

- 週末までの残り時間(週末前に未決済取引を終了したり、新規取引を開始しないようにできます)。

- ローカルコンピュータの時刻同期状況。PCの時刻が同期されていない場合、https://time.is/


Ctrl'キーを押しながらチャートバー上でマウスポインターを動かすと、デバッグ用にバー番号と時間（主要な外国為替市場では対応する時間）がチャートウィンドウに書き込まれます。

入力パラメータ



パラメータ"サーバーのTZ/DSTを推定するためにXAUUSDシンボルをロードする"

デフォルトでは、インジケータはサーバーのタイムゾーンオフセットを推定するためにXAUUSDシンボルを検索して読み込みます。 XAUUSDは、米国の夏時間とEUの夏時間のスケジュールが同期していない週(3月と10月下旬)に、より信頼性の高い結果を提供することができます(特に、EUの夏時間 スケジュールに従っているブローカーの場合)。オプションとして、ブローカーが米国の夏時間スケジュールに従っている場合、または全くスケジュールに従っていない場合は、チャートシンボルを使用しても問題ありません。XAUUSDの代わりに現在のチャートのシンボルを使用するには、このパラメータを'false'に設定します。

ブローカーのサマータイム（夏時間）スケジュールを確認するには、次のスクリプトを使用できます: https: //www.mql5.com/en/code/48650

注意してください

XAUUSDがFXの1時間後に開始される副作用として、DSTの切り替えが1時間後に行われます（ストラテジーテスターのみで、通常モードでは行われません）。




ボーナス機能： 'Ctrl'キーを押しながらチャートバー上でマウスポインタを動かすと

Ctrl'キーを押しながらチャートバー上でマウスポインタを動かすと、バー番号#とその時間(および主要な外国為替市場の対応する時間)がデバッグ用にチャートウィンドウに書き込まれます。

その後、チャートからデバッグ情報を削除するには、チャート上の任意の場所でマウスをクリックするだけです（'Ctrl' キーを押さずに）。


その他のマーケット・セッション・インジケータ:

マーケット・セッション

iセッション

取引セッションのオープン-クローズ

外国為替市場セッション識別


上記のすべてのインジケーター（およびコードベース上の他のほぼすべてのインジケーター）は、タイム ゾーンにハードコードされた固定オフセットを使用しており、ブローカーのサーバーまたはタイム ゾーンのサマータイムを考慮していません。ブローカーがタイムゾーンを夏時間に切り替えたり、主要な外国為替市場の1つ以上がタイムゾーンの夏時間を変更したりするためです。



    ：このインディケータは、以下のブローカー（取引スケジュール、GMTオフセット、夏時間が異なる）で動作することが確認されています：

    1. Admirals Markets
    2. FxPro
    3. RannForex
    4. EXNESS
    5. FXOpen
    6. ICマーケッツ
    7. オクタマーケッツ
    8. ティックミル
    9. XMグローバル

    このインジケータは、他のブローカーでも正しく機能するはずです。


    ストラテジーテスターとの互換性について

    ストラテジーテスターでのテスト中、TimeGMT() 常にTimeTradeServer()の シミュレートされた サーバー時間と等しくなります。

    TimeZoneInfo ライブラリは、組み込みの TimeGMT 関数を呼び出して返される時間ではなく、H1 の取引履歴の分析によって「真の」GMT に基づいてタイムゾーンの適切な時間を推定します。

    入力パラメータ "Load XAUUSD symbol for estimation of the server's TZ/DST "がTRUEに設定されている場合、ストラテジーテスターではdstの切り替えが1時間遅くなります。


    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48842

