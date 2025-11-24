私たちのファンページに参加してください
iForexSessions - MetaTrader 5のためのインディケータ
Forex Sessions インジケーター
このインディケータは、各外為市場の現地「壁掛け時計」の取引時間を午前8:00～午後5:00と想定していますが、シドニーでは午前7:00～午後4:00または午前9:00～午後6:00です。
特徴
外国為替市場のセッション（シドニー、東京、ロンドン、ニューヨーク）の色の付いた長方形を描画します。
外国為替ペアと金チャートの正確なセッション時間（外国為替ペア取引はニューヨーク時間17:00に開始、金取引はその1時間後に開始）。
このインジケーターは、ブローカーのサーバーのGMTオフセット+サマータイム、およびタイムゾーンを尊重します。
インジケータの時間計算は、TimeZoneInfoライブラリを 使用して実行されます。
ブローカーの時計(左下隅)に便利な情報が追加されています：
- サーバー時間
- ブローカーのGMTオフセット
- 週末までの残り時間(週末前に未決済取引を終了したり、新規取引を開始しないようにできます)。
- ローカルコンピュータの時刻同期状況。PCの時刻が同期されていない場合、https://time.is/。
Ctrl'キーを押しながらチャートバー上でマウスポインターを動かすと、デバッグ用にバー番号と時間（主要な外国為替市場では対応する時間）がチャートウィンドウに書き込まれます。
入力パラメータ
パラメータ"サーバーのTZ/DSTを推定するためにXAUUSDシンボルをロードする"
デフォルトでは、インジケータはサーバーのタイムゾーンオフセットを推定するためにXAUUSDシンボルを検索して読み込みます。 XAUUSDは、米国の夏時間とEUの夏時間のスケジュールが同期していない週(3月と10月下旬)に、より信頼性の高い結果を提供することができます(特に、EUの夏時間 スケジュールに従っているブローカーの場合)。オプションとして、ブローカーが米国の夏時間スケジュールに従っている場合、または全くスケジュールに従っていない場合は、チャートシンボルを使用しても問題ありません。XAUUSDの代わりに現在のチャートのシンボルを使用するには、このパラメータを'false'に設定します。
ブローカーのサマータイム（夏時間）スケジュールを確認するには、次のスクリプトを使用できます: https: //www.mql5.com/en/code/48650
注意してください：
XAUUSDがFXの1時間後に開始される副作用として、DSTの切り替えが1時間後に行われます（ストラテジーテスターのみで、通常モードでは行われません）。
ボーナス機能： 'Ctrl'キーを押しながらチャートバー上でマウスポインタを動かすと
Ctrl'キーを押しながらチャートバー上でマウスポインタを動かすと、バー番号#とその時間(および主要な外国為替市場の対応する時間)がデバッグ用にチャートウィンドウに書き込まれます。
その後、チャートからデバッグ情報を削除するには、チャート上の任意の場所でマウスをクリックするだけです（'Ctrl' キーを押さずに）。
その他のマーケット・セッション・インジケータ:
上記のすべてのインジケーター（およびコードベース上の他のほぼすべてのインジケーター）は、タイム ゾーンにハードコードされた固定オフセットを使用しており、ブローカーのサーバーまたはタイム ゾーンのサマータイムを考慮していません。ブローカーがタイムゾーンを夏時間に切り替えたり、主要な外国為替市場の1つ以上がタイムゾーンの夏時間を変更したりするためです。
注：このインディケータは、以下のブローカー（取引スケジュール、GMTオフセット、夏時間が異なる）で動作することが確認されています：
- Admirals Markets
- FxPro
- RannForex
- EXNESS
- FXOpen
- ICマーケッツ
- オクタマーケッツ
- ティックミル
- XMグローバル
このインジケータは、他のブローカーでも正しく機能するはずです。
ストラテジーテスターとの互換性について
ストラテジーテスターでのテスト中、TimeGMT() は 常にTimeTradeServer()の シミュレートされた サーバー時間と等しくなります。
TimeZoneInfo ライブラリは、組み込みの TimeGMT 関数を呼び出して返される時間ではなく、H1 の取引履歴の分析によって「真の」GMT に基づいてタイムゾーンの適切な時間を推定します。
入力パラメータ "Load XAUUSD symbol for estimation of the server's TZ/DST "がTRUEに設定されている場合、ストラテジーテスターではdstの切り替えが1時間遅くなります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48842
