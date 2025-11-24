Forex Sessions インジケーター



外国為替市場のセッションをハイライト





このインディケータは、各外為市場の現地「壁掛け時計」の取引時間を午前8:00～午後5:00と想定していますが、シドニーでは午前7:00～午後4:00または午前9:00～午後6:00です。

特徴

外国為替市場のセッション（シドニー、東京、ロンドン、ニューヨーク）の色の付いた長方形を描画します。

外国為替ペアと金チャートの正確なセッション時間（外国為替ペア取引はニューヨーク時間17:00に開始、金取引はその1時間後に開始）。

このインジケーターは、ブローカーのサーバーのGMTオフセット+サマータイム、およびタイムゾーンを尊重します。

インジケータの時間計算は、TimeZoneInfoライブラリを 使用して実行されます。

ブローカーの時計(左下隅)に便利な情報が追加されています：

- サーバー時間

- ブローカーのGMTオフセット

- 週末までの残り時間(週末前に未決済取引を終了したり、新規取引を開始しないようにできます)。

- ローカルコンピュータの時刻同期状況。PCの時刻が同期されていない場合、https://time.is/。

Ctrl'キーを押しながらチャートバー上でマウスポインターを動かすと、デバッグ用にバー番号と時間（主要な外国為替市場では対応する時間）がチャートウィンドウに書き込まれます。

入力パラメータ





注：このインディケータは、以下のブローカー（取引スケジュール、GMTオフセット、夏時間が異なる）で動作することが確認されています：

Admirals Markets FxPro RannForex EXNESS FXOpen ICマーケッツ オクタマーケッツ ティックミル XMグローバル





このインジケータは、他のブローカーでも正しく機能するはずです。





ストラテジーテスターとの互換性について

ストラテジーテスターでのテスト中、TimeGMT() は 常にTimeTradeServer()の シミュレートされた サーバー時間と等しくなります。

TimeZoneInfo ライブラリは、組み込みの TimeGMT 関数を呼び出して返される時間ではなく、H1 の取引履歴の分析によって「真の」GMT に基づいてタイムゾーンの適切な時間を推定します。

入力パラメータ "Load XAUUSD symbol for estimation of the server's TZ/DST "がTRUEに設定されている場合、ストラテジーテスターではdstの切り替えが1時間遅くなります。



