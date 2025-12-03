コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

Class For Working With Databases In A Simplified Manner - MetaTrader 5のためのライブラリ

シミュレーションから作成した統計データを保存するためにSQLiteデータベースを使いたいと考えていたのですが、データベースに組み込まれている関数を使うのは非常に難しく、時間がかかることに早くから気づいていました。そこで、簡略化したクラスと関数を作成し、作業を簡単にすることにしました。

このクラスを使うには、開発者はコードにファイルをインクルードし、オブジェクトdatabases.xxxxfunction_name()を呼び出すだけでよい。

何千ものデータポイントの抽出と保存にとても役立っています。

ありがとう。


