シミュレーションから作成した統計データを保存するためにSQLiteデータベースを使いたいと考えていたのですが、データベースに組み込まれている関数を使うのは非常に難しく、時間がかかることに早くから気づいていました。そこで、簡略化したクラスと関数を作成し、作業を簡単にすることにしました。

このクラスを使うには、開発者はコードにファイルをインクルードし、オブジェクトdatabases.xxxxfunction_name()を呼び出すだけでよい。

何千ものデータポイントの抽出と保存にとても役立っています。

ありがとう。



