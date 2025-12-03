無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Class For Working With Databases In A Simplified Manner
シミュレーションから作成した統計データを保存するためにSQLiteデータベースを使いたいと考えていたのですが、データベースに組み込まれている関数を使うのは非常に難しく、時間がかかることに早くから気づいていました。そこで、簡略化したクラスと関数を作成し、作業を簡単にすることにしました。
このクラスを使うには、開発者はコードにファイルをインクルードし、オブジェクトdatabases.xxxxfunction_name()を呼び出すだけでよい。
何千ものデータポイントの抽出と保存にとても役立っています。
ありがとう。
