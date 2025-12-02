交易者们，你们好。

该库拥有获取特定或所有外汇市场当前当地时间的所有功能。您可以在时区之间转换当地时间，或将其转换为您的经纪商服务器时间。您还可以通过分别设置每个时段的开始和结束时间，在特定时段进行交易。该库将处理经纪商和这些市场的不同时间偏移和夏令时变化。这就减轻了您每次为专家顾问或技术指标编程时都要重新发明轮子的负担，因为专家顾问或技术指标必须处理时区和当地时段的问题。

时区被定义为标准时间，取决于该地的地理代表性。换句话说，时区是指基于地球自转的特定地区的当地时间。它以 UTC（协调世界时）定义，UTC 是协调世界各地区时间的标准。

例如 -- 纽约时间比格林威治时间晚 5 小时，根据日照以 UTC-5 或 UTC-4 表示。悉尼的时间比格林尼治早 10 小时，根据日照（夏季或冬季）的不同，用 UTC+10 或 UTC+11 表示。UTC和GMT这两个术语通常交替使用来表示偏移，因此UTC+2和GMT+2通常 具有相同的含义。

如果时区在格林尼治标准时间以东，则 UTC 偏移为正；如果时区在格林尼治标准时间以西，则 UTC 偏移为负。

请注意，该库用 正 偏移表示 正时区 ，用负偏移表示负时区。

这与 MQL5 内置的 TimeGMTOffset() 函数相反，后者用负偏移量（如 -10800）表示正时区（如 GMT+3），反之亦然。

默认情况下，程序库将搜索并加载 XAUUSD 符号，用于估算服务器的时区偏移。在美国夏令时和欧盟夏令时不同步的几周（三月和十月下旬），XAUUSD 可以提供更可靠的结果（特别是对于遵循欧盟夏令时时间表的经纪商）。如果您的经纪商遵循美国夏令时时间表，或根本不遵循时间表，也可以使用图表符号。使用 "false "调用 CTimeZoneInfo::SetUsingGoldSymbol()，以使用当前图表的符号，而不是 XAUUSD。

要确定经纪商的夏令时（DST）时间表，可以使用以下脚本 https://www.mql5.com/zh/code/48650

注意：

XAUUSD 比 Forex 晚开始一小时，因此夏令时切换会晚一小时（仅在策略测试器中，在正常模式下不会）。

在策略测试器中测试时，TimeGM T () 始终等于TimeTradeServer() 模拟 服务器时间。

TimeZoneInfo 库通过分析 H1 报价历史记录，根据 "真实 "格林尼治标准时间估算各时区的正确时间，而不是根据调用内置 TimeGMT 函数返回的时间。

如何获取当前时间？

RefreshTime() 方法 将更新当前时区的本地时间。 让 我们看一个示例来说明如何获取当前时间。

"ToString() : "

"TimeLocal() : "

"Name() : "

"

========== Get the current time in a timezone =========="

输出：

输出：

备注：

- TimeUTC() 方法返回 UTC 时间，相当于 GMT 时间。

- TimeLocal() 方法返回该时区的本地时间（可能因调用RefreshTime 或SetLocalTime 方法而改变）。

- TimeGMTOffset() 方法返回该时区的本地时间与格林尼治标准时间之间的当前差值（以秒为单位），同时考虑到冬令时或夏令时的切换。返回的偏移量包括当前时区的 DST 调整。如果该时区位于格林尼治标准时间以东（领先于格林尼治标准时间），则格林尼治标准时间偏移量为正；如果该时区位于格林尼治标准时间以西（落后于格林尼治标准时间），则格林尼治标准时间偏移量为负。

-TimeDaylightSavings() 方法返回夏令时（DST）调整值（以秒为单位），前提是在实行 DST 的时区已切换到夏令时。如果已切换到冬令（标准）时间（或时区不支持 DST），则返回 0。

CTimeZoneInfo 类包含一个SetCustomTimeZone 方法，您可以使用该方法配置内置的自定义时区。让我们来看一个示例，说明如何将内置自定义时区配置为指定名称、格林威治标准时间（GMT）偏移量和日光时间表标识符。

Print ( "

========== Configure the built-in custom timezone ==========" ); string name = "Custom+3" ; int baseGMTOffset = 10800 ; ENUM_ZONE_ID daylightRuleId = ZONE_ID_LONDON; bool success = CTimeZoneInfo::SetCustomTimeZone(name, baseGMTOffset, daylightRuleId); Print ( "Parameter 'name' : " , name); Print ( "Parameter 'baseGMTOffset' : " , baseGMTOffset); Print ( "Parameter 'daylightRuleId' : " , EnumToString (daylightRuleId)); Print ( "SetCustomTimeZone() returns : " , success);

输出：





获取所有时区的当前时间



让我们看一个示例，了解如何获取所有时区的当前本地时间。

Print ( "

========== Get Current Time in All Timezones ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); }

输出：





可以使用静态方法GetCurrentTimeForPlace() 以另一种方式获取。另外，请注意还有另一种静态方法FormatTimeForPlace() 可用来将纯 mql日期 变量格式化为字符串 （ 类似于 TimeToString），但其中包含工作日、日期、时间、时区名称和偏移。调用这些静态方法无需创建对象。

Print ( "

========== GetCurrentTimeForPlace() ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { datetime time = CTimeZoneInfo::GetCurrentTimeForPlace(id); PrintFormat ( "Time : %s | %s" , TimeToString (time), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(time, id)); }

输出：





如何设置时区的本地时间？



SetLocalTime() 方法 将设置指定的本地时间。 让我们看一个示例来说明如何设置时区的本地时间。 Print ( "

========== Set the local time for a timezone ==========" ); CTimeZoneInfo tz(ZONE_ID_NEWYORK); if (tz.SetLocalTime( D'2021.07.15 09:31' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); if (tz.SetLocalTime( D'2022.01.23 17:04' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString()); if (tz.SetLocalTime( D'2023.03.12 02:21' )) PrintFormat ( "%-12s: %s | %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), tz.ToString());

输出：

下一段将解释最后一条错误信息的原因。





夏令时（DST）：



夏令时是一种季节性时间变化措施，在一年中的部分时间里，时钟会设置在标准时间之前。 参见https://www.timeanddate.com/time/dst/transition.html (夏令时"、"冬令时"）。 当 DST 在春季开始时，我们的时钟会提前一定的时间，通常是一小时。这意味着时钟跳过一小时。到了秋天（秋季），夏令时通常会结束，我们的时钟会再次调回标准时间。



DST 开始示例

(不存在的一小时）

在美国，DST 总是从当地时间 02:00 （凌晨 2 点）开始。当时间首次到达标准时间 1:59:59 时，时钟就会向前跳到夏令时 3:00:00。因此，从 2:00:00 到 2:59:59 这一个小时在切换的当晚是不存在的。





II.获取时区信息

1.UTC偏移和当前夏令时偏移

我们来看一个示例，说明如何获取时区名称、UTC 偏移量和当前 DST 偏移量（如果 DST 有效）。

Print ( "

========== UTC offset and current DST offset ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); PrintFormat ( "%-12s: GMT%+g | DST%+g" , tz.Name(), tz. TimeGMTOffset ()/ 3600 ., tz. TimeDaylightSavings ()/ 3600 .); }

输出：

注释：

- TimeGMTOffset() 方法返回该时区的本地时间与格林尼治标准时间之间的当前差值（以秒为单位），其中考虑了冬令时或夏令时的切换。返回的偏移量包括当前时区的 DST 调整。如果时区位于格林尼治标准时间以东（领先于格林尼治标准时间），则格林尼治标准时间偏移量为正；如果时区位于格林尼治标准时间以西（落后于格林尼治标准时间），则格林尼治标准时间偏移量为负。

-TimeDaylightSavings() 方法 返回夏令时（DST）调整值（以秒为单位），前提是在实行 DST 的时区已切换到夏令时。如果已切换到冬令（标准）时间（或时区不支持 DST），则返回 0。

2.当年的 DST 切换时间



让我们看一个示例来说明如何获取 DST 信息。

Print ( "

========== DST switch times for the current year ==========" ); datetime dst_start, dst_end; for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); if (tz.GetDaylightSwitchTimes(dst_start, dst_end)) { PrintFormat ( "%-12s: DST starts on %s | DST ends on %s" , tz.Name(), TimeToString (dst_start), TimeToString (dst_end)); } }

输出：

3.下一次 DST 切换的时间



让我们看一个示例，了解如何获取下一个 DST 切换的时间。

Print ( "

========== Time of the next DST switch ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); datetime nxswitch = tz.GetDaylightNextSwitch(); if (nxswitch) { PrintFormat ( "%-12s: Time: %s | dstNextSwitch: %s" , tz.Name(), TimeToString (tz. TimeLocal ()), TimeToString (nxswitch)); } }

输出： 4：





4.DST 列表



让我们看一个示例，了解如何获取该库中所有时区在一定年份范围内的 DST 信息。

Print ( "

========== DST List ==========" ); datetime dst_start, dst_end; int delta_start, delta_end; for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { CTimeZoneInfo timezone(id); PrintFormat ( "========= %s Summer Time (DST) =========" , timezone.Name()); for ( int year= 2008 ; year<= 2030 ; year++) { if (CTimeZoneInfo::GetDaylightSwitchTimes(id, year, dst_start, dst_end)) { CTimeZoneInfo::GetDaylightSwitchDeltas(id, year, delta_start, delta_end); PrintFormat ( "DST starts on %s (%+d) and ends on %s (%+d)" , TimeToString (dst_start), delta_start/ 3600 , TimeToString (dst_end), delta_end/ 3600 ); } } }

输出： 5：

5.服务器 GMT 偏移量（当前）



经纪商的 GMT 偏移量表示经纪商时间比 GMT 提前多少秒，经纪商偏移量 = TimeTradeServer() - TimeGMT()。正值表示服务器时间领先于格林尼治标准时间。 下面我们来看一个示例，说明如何获取当前的经纪商格林尼治标准时间偏移量。

Print ( "

========== Current GMT offset of the broker ========== " ); CTimeZoneInfo broker(ZONE_ID_BROKER); broker.RefreshTime(); Print ( "Name() : " , broker.Name()); Print ( "TimeLocal() : " , broker. TimeLocal ()); Print ( "ToString() : " , broker.ToString()); Print ( "TimeGMTOffset() : " , broker. TimeGMTOffset ());

输出：

注： TimeGMTOffset() 的一个重要说明 是，它 将返回包括 dst 修正（UTC+DST）在内的 UTC 偏移量。正值表示服务器时间比 GMT 超前（向东）。

6.服务器格林尼治标准时间偏移量（历史）

服务器过去的格林尼治标准时间偏移量可以计算为服务器周在图表上出现的第一个条形图的时间与纽约时间 周日下午 5 点对应的 UTC 时间之差。 让我们看一个例子来说明如何获取经纪商过去的格林尼治标准时间偏移量。在此示例中，我们将使用图表蜡烛图的时间作为经纪商的过去时间。 Print ( "

========== Past GMT offsets of the broker (chart candles) ==========" ); datetime bartimes[]; int copied = CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 , D'2022.03.18' , 9 , bartimes); if (copied<= 0 ) Print ( "CopyTime() failed." ); for ( int i = 0 ; i < copied; i++) { datetime t = bartimes[i]; CTimeZoneInfo broker(ZONE_ID_BROKER); broker.SetLocalTime(t); PrintFormat ( "bar #%i Time: %s | offset: %5d (GMT%+g) | %s" , i+ 1 , TimeToString (broker. TimeLocal ()), broker. TimeGMTOffset (), broker. TimeGMTOffset ()/ 3600.0 , broker.ToString()); }

输出：

如第 5 条所示， 服务器已从 +2 冬令时切换到 +3 夏令时，切换时间遵循美国夏令时时间表（3 月的第 2 个星期日）。每周有 5 次 D1 蜡烛图，周六和周日没有蜡烛图。这些服务器上的时间全年始终比纽约时间早 7 小时，用 NY+7 表示。 请注意，纽约在冬季是 -5，夏季是 -4。

这是代码库中第一个能够确定服务器过去格林尼治标准时间偏移量（历史格林尼治标准时间偏移量）的库。计算中采用的算法非常快速、准确，而且尽可能与不同的经纪商兼容（在大量具有不同格林尼治标准时间偏移或 DST 时间表的经纪商上进行了测试）。





III.时区转换



将当前本地时间转换为其他时区

使用ConvertLocalTime() 方法将此时区实例的设定本地时间转换为特定时区。该方法会返回给定时区的新时间。

下面我们来看一个示例，说明如何将 "当前 "本地时间转换为特定时区的时间。

Print ( "

========== Convert current local time in Sydney to New York ==========" ); CTimeZoneInfo sydney(ZONE_ID_SYDNEY); sydney.RefreshTime(); datetime localtime = sydney. TimeLocal (); datetime converted = sydney.ConvertLocalTime(ZONE_ID_NEWYORK); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (localtime), sydney.ToString()); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (converted), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_NEWYORK));

输出：





将特定的本地时间转换为另一个时区



让我们看一个示例，了解如何将特定的本地时间转换为特定的时区。

Print ( "

========== Convert a specific local time in Sydney to New York ==========" ); CTimeZoneInfo sydney(ZONE_ID_SYDNEY); sydney.SetLocalTime( D'2016.05.21 14:47:08' ); datetime localtime = sydney. TimeLocal (); datetime converted = sydney.ConvertLocalTime(ZONE_ID_NEWYORK); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (localtime), sydney.ToString()); PrintFormat ( "%s | %s" , TimeToString (converted), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_NEWYORK));

输出：





将所有时区的当前本地时间转换为经纪人时间



让我们看一个示例，了解如何将所有时区的当前本地时间转换为代理时间。

Print ( "

========== Convert the current local time in all timezones to the broker time ==========" ); for (ENUM_ZONE_ID id= 0 ; id <= MAX_ZONE_ID; id++) { datetime localtime = CTimeZoneInfo::GetCurrentTimeForPlace(id); datetime converted = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(localtime, id, ZONE_ID_BROKER); PrintFormat ( "%-49s | %s" , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(localtime, id), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(converted, ZONE_ID_BROKER)); }

输出：





IV.使用本地会话时间



A.CTimeZoneInfo 类



请注意，使用父CTimeZoneInfo 类而不是CSessionHours 类并不可取，因为它需要更多编码，因此容易出错。让我们看一个示例，说明如何获取所有时区的外汇交易时段时间，并将其转换为经纪商的时间。

Print ( "

======= Local Session Hours (CTimeZoneInfo Class) =======" ); const ENUM_ZONE_ID ids[] = {ZONE_ID_SYDNEY, ZONE_ID_TOKYO, ZONE_ID_FRANKFURT, ZONE_ID_LONDON, ZONE_ID_NEWYORK}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ids); i++) { ENUM_ZONE_ID id = ids[i]; CTimeZoneInfo tz(id); tz.RefreshTime(); datetime localtime = tz. TimeLocal (); datetime beginlocal = StringToTime ( TimeToString (localtime, TIME_DATE ) + " " + "08:00" ); datetime endlocal = StringToTime ( TimeToString (localtime, TIME_DATE ) + " " + "17:00" ); tz.SetLocalTime(beginlocal); datetime beginbroker = tz.ConvertLocalTime(ZONE_ID_BROKER); tz.SetLocalTime(endlocal); datetime endbroker = tz.ConvertLocalTime(ZONE_ID_BROKER); MqlDateTime st; TimeToStruct (localtime, st); int dow = st.day_of_week; string state_str = ((dow != SATURDAY && dow != SUNDAY ) && ( TimeTradeServer () >= beginbroker && TimeTradeServer () < endbroker)) ? "open" : "closed" ; PrintFormat ( "%-12s: %s | %s [session %s]" , tz.Name(), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginbroker, ZONE_ID_BROKER), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endbroker, ZONE_ID_BROKER), state_str); } Print ( "-----------------------------------" ); Print ( "broker time : " , TimeTradeServer ()); Print ( "broker time : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace( TimeTradeServer (), ZONE_ID_BROKER));

输出：





B.CSessionHours 类



目的：用于访问指定地点的本地交易时段时间的类。

派生自CTimeZoneInfo 类。

注：对于新的CSessionHours 对象，默认时段设置为当地时间上午 8:00 - 下午 5:00。可以根据需要覆盖这些默认值。





使用 CSessionHours 对象



让我们来看一个如何使用该对象的示例。 Print ( "

========== Working with CSessionHours Objects ==========" ); CSessionHours tz(ZONE_ID_SYDNEY); tz.RefreshTime(); Print ( "Name() : " , tz.Name()); Print ( "TimeUTC() : " , tz.TimeUTC()); Print ( "TimeLocal() : " , tz. TimeLocal ()); Print ( "ToString() : " , tz.ToString()); Print ( "BeginLocalTime() : " , tz.BeginLocalTime()); Print ( "EndLocalTime() : " , tz.EndLocalTime()); Print ( "CheckLocalSession() : " , tz.CheckLocalSession()); Print ( "SecRemainingSession() : " , tz.SecRemainingSession()); Print ( "SecondsToString() : " , CSessionHours::SecondsToString(tz.SecRemainingSession()));

输出：





本地会话时间



CSessionHours 以更少的代码提供了更多的功能。我们来看一个示例，说明如何使用CSessionHours 类获取所有时区的外汇交易时段，并将其转换为经纪商时间。请注意，转换为经纪商时间是一个可选步骤， 在检查每个时段的开始和结束时间时 并不需要 。

Print ( "

======= Local Session Hours (CSessionHours Class) =======" ); const ENUM_ZONE_ID ids[] = {ZONE_ID_SYDNEY, ZONE_ID_TOKYO, ZONE_ID_FRANKFURT, ZONE_ID_LONDON, ZONE_ID_NEWYORK}; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ids); i++) { ENUM_ZONE_ID id = ids[i]; CSessionHours tz(id); tz.RefreshTime(); datetime beginlocal = tz.BeginLocalTime(); datetime endlocal = tz.EndLocalTime(); datetime beginbroker = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(beginlocal, id, ZONE_ID_BROKER); datetime endbroker = CTimeZoneInfo::ConvertTimeForPlace(endlocal, id, ZONE_ID_BROKER); string state_str = tz.CheckLocalSession() ? "open, ends in " + CSessionHours::SecondsToString(tz.SecRemainingSession()) : "closed" ; PrintFormat ( "%-12s: %s | %s [session %s]" , tz.Name(), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginbroker, ZONE_ID_BROKER), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endbroker, ZONE_ID_BROKER), state_str); } Print ( "-----------------------------------" ); Print ( "broker time : " , TimeTradeServer ()); Print ( "broker time : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace( TimeTradeServer (), ZONE_ID_BROKER)); Print ( "Fx close : " , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(CSessionHours::ForexCloseTime(), ZONE_ID_BROKER)); int sec = CSessionHours::SecRemainingForex(); Print ( "closes in : " , sec, " sec = " , CSessionHours::SecondsToString(sec));

输出：





如何覆盖默认的本地会话时间？



让我们看一个示例，说明如何在CSessionHours 类中覆盖默认会话时间。

Print ( "

=========== Override the default session hours ===========" ); CSessionHours frankfurt(ZONE_ID_FRANKFURT); frankfurt.BeginLocalTime( 9 , 0 ); frankfurt.EndLocalTime( 19 , 0 ); frankfurt.RefreshTime(); datetime beginlocal = frankfurt.BeginLocalTime(); datetime endlocal = frankfurt.EndLocalTime(); PrintFormat ( "new session hours : %s | %s" , CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(beginlocal, ZONE_ID_FRANKFURT), CTimeZoneInfo::FormatTimeForPlace(endlocal, ZONE_ID_FRANKFURT)); PrintFormat ( "current local time : %s" , frankfurt.ToString());

输出：





如何在周末检查平仓？



SecRemainingForex() 静态方法将返回本周外汇市场收盘前的剩余时间（以秒为单位）。该方法应在OnTick() 事件处理程序中调用（ 如果周末前没有滴答声， 最好在 OnTimer() 事件处理程序中调用 ） ，以重复检查平仓条件。让我们看一个示例，说明如何检查周末的平仓情况。

Print ( "

======= Check For Closing Positions at Weekend =======" ); int InpHours = 2 ; int InpMinutes = 30 ; int sec = CSessionHours::SecRemainingForex(); PrintFormat ( "Time remaining till the weekend : %s" , CSessionHours::SecondsToString(sec)); PrintFormat ( "Close all if remaining time becomes %s or less." , CSessionHours::SecondsToString(InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 )); if (sec <= InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 ) { }

或者，也可以使用绝对时间检查前一个条件：

if ( TimeTradeServer () >= CSessionHours::ForexCloseTime() - (InpHours * 3600 + InpMinutes * 60 )) { }

输出：









周末 - 经纪人的时区和 DST 时间表

外汇市场于纽约时间周日 17:00 开盘（冬季为 GMT-5，夏季为 GMT-4），周五同一时间收盘。 纽约时间的开盘时间对应冬季的周日 10:00（夏季为周日 09:00）。外汇交易的收盘时间为周五， 冬季为10:00 PM UTC（夏季为 09:00PM UTC）。黄金和白银现货市场通常在一小时后开始。链接

每个外汇经纪商都有自己的时区和服务器时间。因此，不同经纪商的交易周开始时间（H1蜡烛图）也不尽相同，旧金山经纪商 的 服务器时间 为周日下午 02:00（GMT-8），悉尼经纪商 的 服务器时间 为周一上午 09:00（GMT+11）。交易周的结束时间也各不相同，从服务器时间周五下午 02:00 到服务器时间周六上午 09:00。

各经纪商可自由选择夏令时间 (DST)。该时区的夏令时不一定相同。有时，他们会混合使用欧盟时区和美国夏令时，而不是欧盟夏令时。对于不遵循美国时间表的经纪商来说，同一经纪商的服务器时间在一周的开始（和结束）时间上全年会有+/- 1小时的差异。 ForexCloseTime() 方法通过将纽约市周五17:00的收盘时间转换为经纪商时间来处理这些经纪商之间和经纪商内部的差异，同时考虑 到时间偏移和DST，从而提供准确的结果。

因此，使用+2 时区（美国夏季+3 时区）意味着每周有五根 D1 蜡烛。全年的周六和周日都没有蜡烛。简单地说， 这些服务器上的时间总是比纽约早 7 小时，表示为 NY+7。 这是目前最常见的设置，但也有很多不常见的变化。





示例指标 TestIndi.mq5





iForexSessions - MetaTrader 5 的指标

突出显示外汇市场时段

在此获取https://www.mql5.com/zh/code/48842





链接

世界时钟: https://www.timeanddate.com/worldclock/

时区转换器: https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html





更新

2024.03.01 - v.1.40 :删除 CTimeZoneInfo 类（测试时使用）中的冗余代码，为 CSessionHours 类添加更多方法，更新 TestIndi.mq5 以反映新变化。

2024.03.03 - v.1.45 :更新了 "处理本地会话时间 - CTimeZoneInfo 类 "的示例代码。

2024.03.08 - v.1.50 : 在 CTimeZoneInfo 类中添加了两个内部方法HistoryBrokerOffset 和FirstBarOfWeek。处理过去的服务器时间（UTC 偏移、文本格式、转换等）。

2024.03.15 - v.1.56 : 添加脚本 "SydneySession_Script.mq5"，以显示悉尼全年的交易时段是如何波动的。

2024.03.30 - v.1.65 : 修正经纪商 GMT 偏移量。目前，该库只扫描黄金图表上的 H1 条，因为在我测试过的所有经纪商中，黄金图表的开始时间最准确。

2024.04.01 - v.1.67 :修正了在交易周第一小时计算经纪商格林威治标准时间偏移的潜在问题。

2024.04.03 - v.1.70：将经纪商格林威治标准时间偏移量缓存到哈希图中，以便更快地检索（例如从指标中检索）。经纪商偏移缓存将包含每个交易周的一个条目。

2024.04.08 - v.1.72 : 库性能至少提高 2-3 倍。现在在GetNthSunday 方法 中使用 StructToTime 而不是 StringToTime。

2024.04.09 - v.1.75 : 修复了圣诞节期间格林威治标准时间+0经纪商在计算经纪商格林威治标准时间偏移量时可能出现的问题。

2024.04.11 - v.1.77 : 加速GetDaylightSwitchTimes 方法 。现在使用静态数组记忆当前年份的切换时间。

2024.04.12 - v.1.80 : 修正了在不提供黄金交易的经纪商上计算经纪商 GMT 偏移的问题。

2024.04.15 - v.1.82 : 在 CTimeZoneInfo 类中添加了SetCustomTimeZone 方法，您可以使用该方法以指定名称、GMT 偏移量和 DST 标识符配置内置的自定义时区。可通过 ZONE_ID_CUSTOM 访问自定义时区。

2024.04.16 - v.1.85 : 以更优化的 GetMonthTime 方法取代 GetNthSunday 内部方法。

2024.04.17 - v.1.87 :用更优化的GetYear 方法取代TimeYear 内部方法。

2024.04.18 - v.1.88 :添加CreateDateTime 内部方法，从日期组件（年、月、日）构建日期时间值。这比调用 StructToTime 函数快 100-120 倍。

2024.10.21 - v.1.90 : 改进了黄金符号的检测，可回退至欧元兑美元符号。

