MQL5 Wizardを使えば、トレードシグナルやポジション追跡や資金管理などの条件に基づいたＥＡのコードを自動的に生成することができます。標準ライブラリのトレードシグナルのクラスを使えば、トレード手法を開発し検証することが可能です。そのためには、トレードシグナルのモジュールを書きます。

書籍 "The Strategies of the Best Traders in the World" (ロシア)には、MetaStockソフトパッケージを含む、テクニカル分析におけるインジケーターとトレード手法が記載されています。汎用的なトレードシグナルとして、その書籍は足の転換パターンとStochastic, CCI, MFI and RSI</a4などの組み合わせに基づいた手法を扱っています。



足の"反転"パターンとオシレーターのシグナルを組みまわせて使うと、ダマシの数を減らし、トレードシステムをより良いものにしてくれます。

前回では、足の転換パターンとStochasticによるシグナルを考察しました:



今回は、これらのモデルとStochasticを組み合わせた結果を考察します。

1. Bullish and Bearish Candlestick Models と その検出

CandlePattern クラスには、ブル型・ベア型の足パターンの形を検出する関数があります。 (Hammer/Hanging Man の組み合わせ以外).



ベア型の足パターンの形成は CheckPatternAllBullish() で確認できます:

bool CCandlePattern::CheckPatternAllBullish() { return (CheckPatternThreeWhiteSoldiers() || CheckPatternPiercingLine() || CheckPatternMorningDoji() || CheckPatternBullishEngulfing() || CheckPatternBullishHarami() || CheckPatternMorningStar() || CheckPatternBullishMeetingLines()); }

ブル型の足パターンの形成は CheckPatternAllBearish() で確認できます:

bool CCandlePattern::CheckPatternAllBearish() { return (CheckPatternThreeBlackCrows() || CheckPatternDarkCloudCover() || CheckPatternEveningDoji() || CheckPatternBearishEngulfing() || CheckPatternBearishHarami() || CheckPatternEveningStar() || CheckPatternBearishMeetingLines()); }

2. ストキャスティクスとの組み合わせによるトレードシグナル

新規ポジションのエントリーは、ブル型・ベア型のモデルが形成されStochastic oscillatorの条件が整ったときに、実行されます。%D シグナルラインは、基準値 (30 か 70)よりも上か下になければなりません。

決済のシグナルには２通りあります:

逆の足パターンが形成されたとき(買いポジションでベア型、売りポジションでブル型).

%Dのその後の挙動によるもの%Dが逆の基準値に達した場合(買いポジションで80、売りポジションで20)、もしくは、%Dが逆のシグナルを確認できず、かつ、基準値（買いポジションは20、売りポジションは80）

エントリーと決済条件の確認は、下記のメソッドで行われます:

int CCP_Stoch::LongCondition() - 買いポジションのエントリー条件(m_pattern_0)と売りポジションの決済 (m_pattern_1)の確認;



int CCP_Stoch::ShortCondition() - 売りポジションのエントリー条件 (m_pattern_0) と買いポジションの決済(m_pattern_1)の確認



2.1. 買いポジションのエントリーと売りポジションの決済

買いポジションのエントリーシグナルはブル型の足の形成と StochSignal(1)<30 (ひとつ前の確定足のStochasticのシグナルラインが30未満)の条件で行われます。 売りポジションの決済シグナルは、ブル型の足の形成か、インジケータのラインがStochasticの20か80を上抜けした場合です。

int CCP_Stoch::LongCondition() { int res= 0 ; if (CheckPatternAllBullish() && (StochSignal( 1 )< 30 )) res=m_pattern_0; if (CheckPatternAllBullish() || ((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 ))) res=m_pattern_1; return (res); }

2.2. 売りポジションのエントリーと買いポジションの決済

売りポジションのエントリーシグナルはベア型の足の形成と StochSignal(1)>70 (ひとつ前の確定足のStochasticのシグナルラインが70以上)の条件で行われます。 買いポジションの決済シグナルは、ベア型の足の形成か、インジケータのラインがStochasticの20か80を下抜けした場合です。

int CCP_Stoch::ShortCondition() { int res= 0 ; if (CheckPatternAllBearish() && (StochSignal( 1 )> 70 )) res=m_pattern_0; if (CheckPatternAllBearish() || ((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 ))) res=m_pattern_1; return (res); }

2.3. MQL5 Wizard を使って、"Candlestick Patterns+Stochastic"のトレードシグナルに基づいたEAを生成

CCP_Stoch は標準ライブラリには含まれていません。そのため、ccp_stoch.mqh (添付)をダウンロードして、\terminal_folder\Include\Expert\Signal\MySignals に保存する必要があります。candlepatterns.mqh をコピーしてccp_stoch.mqhと同じディレクトリに保存してください。 . その後、MQL5 Wizardでファイルを使うにはMetaEditor を再起動してください。



MQL5 Wizardでこのトレード手法のトレードロボットを作るには、次のステップとして"Signals based on Candlestick Patterns+Stochastic"を選択してください:





図1. MQL5 Wizard の "Signals based on Candlestick Patterns+Stochastic"を選択してください。



次のステップは、trailing stopのタイプとmoney managementを選択してください。EAのコードが自動的に生成されます。次にコンパイルすればテストすることができます。

2.4. テスト結果

過去データにおけるEAのバックテスト結果 (EURUSD H1, テスト期間: 1.1.2000-02.02.2011, PeriodK=33, PeriodD=37, PeriodSlow=30, MA_period=25).

このEAは0.1ロット単位で修正するモジュールを使います。 (Trading Fixed Lot). Trailing stop は不使用 (Trailing 不使用).





Fig. 2. "Signals based on Candlestick Patterns+Stochastic"のEAのテスト結果

パラメータの最適な値はMetaTrader 5 のStrategy Testerで探索できます。



MQL5 Wizard で生成したコードはexpert_cp_stoch.mq5です。