MQL5 Wizardを使えば、クライアントターミナルにあるStandard libraryのエキスパートアドバイザーを自動生成することができます。(詳細は、Creating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizardを参照)トレードシグナルのクラスを生成しさせすれば、トレードアイディアをすぐに確認することができますクラスの例と構造については MQL5 Wizard: How to Create a Module of Trading Signalsを参照してください。

全般的な考え方は下記のとおりです。: CExpertSignalでトレードシグナルのクラスを作ります。次に、LongCondition() と ShortCondition()の仮想メソッドを無効にする必要があります。

"Strategies of best traders" (ロシア)という著書があります。 そこには数多くの手法と方法が記述されており、転換足パターンを Stochastic、 CCI、 MFI、 RSIの条件のもと、焦点を当てていきます。



最も良い方法は、ロウソク足のパターンの確認に、CExpertSignalから導かれるクラスを切り分けて生成することです。ロウソク足のパターンによるトレードシグナルの確認には、CCandlePatternのクラスを書いて、必要な条件例えば、オシレーターの確認など)を追加すれば十分です。

Stochasticのフィルター付きの"Hammer/Hanging Man"の転換足パターンのシグナルを考えてみましょう。トレードシグナルのモジュールは、CCandlePattern classに基づいています。ロウソク足のパターンによるシグナルの生成のシンプルな一例です。

1. "Hammer" と "Hanging Man"



1.1. Hammer

"Hammer"は、下降トレンドの後に小さい実体と長い下ヒゲのロウソク足で構成されます。"Hammer"は、ベアトレンドの終わりを示唆します。

ロウソク足の実体の色は重要ではありませんが、ブル型のハンマーはより高いブルトレンドの潜在性を表します。"Hammer"の実体は、前のロウソク足の最小値に近い場所で形成されます。下ヒゲが長く低ければなればなるほど、そして上ヒゲが短くなればなるほど、転換の可能性が高くなります。.







図1. "Hammer"

"Hammer"は、 CCandlePatternのCheckPatternHammer() method に実装されています。:

bool CCandlePattern::CheckPatternHammer() { if ((MidPoint( 1 )<CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 ))>(High( 1 )-(High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )<Open( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern class のCheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) method を、 "Hammer"で使います。

1.2. Hanging Man

"Hanging Man"は、上昇トレンド後に、小さい実体と長く低いヒゲで構成されます"Hanging Man"は、ブルトレンドの終わりを表します。

ロウソク足の実体の色は重要ではありませんが、ベア型のハンマーはベアトレンドのより高い潜在性を表します。"Hanging Man"の実体は、前のロウソク足の最大値に近い場所で形成されます。. 下ヒゲが長く低ければなればなるほど、そして上ヒゲが短くなればなるほど、転換の可能性が高くなります。.





図2. "Hanging Man"

"Hanging Man"は、 CCandlePatternのCheckPatternHangingMan() method に実装されています。:

bool CCandlePattern::CheckPatternHangingMan() { if ((MidPoint( 1 )>CloseAvg( 2 )) && ( MathMin (Open( 1 ),Close( 1 )>(High( 1 )-(High( 1 )-Low( 1 ))/ 3.0 )) && (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Open( 1 )>Open( 2 )))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern class のCheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) method を、 "Hanging Man"で使います。

2. ストキャスティクスによるフィルター付きのシグナル

買いや売りのシグナルは、Stochasticで確認する必要があります。シグナル%Dラインは、それぞれの基準レベルよりも高いか、低くなければなりません。(30 か 70).

ポジションの決済は、%Dの値で決めます。2通りのケースがあります。:



%Dが反対側の基準レベルに到達した (買いポジションなら80、売りポジションなら20) 逆のシグナルが発生しなかった(%Dが基準点に達した: 買いポジションなら20、売りポジションなら80)





図3. ストキャスティクスによる条件付きの"Hammer"

int CH_HM_Stoch::LongCondition() - 買いポジションのエントリー条件(80) と 売りポジションの決済条件 (40);



int CH_HM_Stoch::ShortCondition() - 売りポジションのエントリー条件(80) と 買いポジションの決済条件 (40).

2.1. 買いポジション/売りポジションの決済

int CH_HM_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HAMMER) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. 売りポジション/買いポジションの決済

int CH_HM_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_HANGING_MAN) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }

2.3. MQL5 WizardでEAを生成する

CH_HM_Stoch class はStandard Libraryには含まれていません。利用するには、ach_hm_stoch.mqh をダウンロードして、client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignalsに保存する必要があります。（添付詳細）candlepatterns.mqh も同様の処理が必要です。MQL5 Wizardを使うには、MetaEditorを再起動する必要があります。



エキスパートアドバイザーを生成するには、MQL5 Wizardを立ち上げてください。:







図4. MQL5 WizardでEAを生成する

エキスパートアドバイザーの名前を決めましょう。:







図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

トレードシグナルのモジュールを選択します。





図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

今回の場合、モジュールは１つだけ使います。



"Signals based on Hammer/Hanging Man confirmed by Stochastic"のモジュールを追加:







図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

シグナルの追加モジュール:







図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

トレーリングプロパティにも様々なものがありますが、今回は"Trailing Stop not used"にします。:







図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor



資金管理プロパティとして、"Trading with fixed trade volume"(単利)を使います。:







図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor



"Finish"ボタンを押すと、エキスパートアドバイザーがExpert_AH_HM_Stoch.mq5に生成されます。保存場所は、terminal_data_folder\MQL5\Experts\です。

生成後のエキスパートアドバイザーのデフォルトのパラメーター:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

上記は下記にしなければなりません。:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose パラメーターは、ポジションのオープン、決済の最初のレベルを決めます。

LongCondition() と ShortCondition() のメソッドのコードの中に、デフォルトの固定値が入っています。:

エントリー: 80;

決済: 40.



MQL5 Wizard で生成したエキスパートアドバイザーは、トレードシグナルのモジュールの"ボート"を使ってエントリー、決済を行います。メインモジュール(コンテナとして、すべての追加モジュールを含む)のボートもまた、使われますが、 LongCondition() と ShortCondition() メソッドは常に0を返します。

メインモジュールの評価結果は、"ボート"平均が使われます。今回の場合、メインモジュールとシグナルのモジュールがあるので、初期値を与えるときには、このことを考慮に入れなければいけません。そのことにより、ThresholdOpen と ThresholdClose は、 40=(0+80)/2 and 20=(0+40)/2に設定しなければなりません。

Signal_StopLevel と Signal_TakeLevel パラメーターの値は、0にします。これは、ポジションの決済は、決済条件がtrueのときにのみ行われるということを表します。

2.4. バックテスト結果



過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。(EURUSD H1, テスト期間: 2010.01.01-2011.03.04, PeriodK=47, PeriodD=9, PeriodSlow=13, MA_period=5).

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。









図11. Hammer/Hanging Man + Stochastic"のテスト結果

パラメーターの最適な設定値は、MetaTrader 5 client terminalのStrategy Testerで探すことができます。

MQL5 Wizard で生成したコード expert_ah_hm_stoch.mq5です。.