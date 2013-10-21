描述：



利用 MQL5 向导, 交易者现在可以 自动生成交易程序代码， 这些代码基于交易信号类, 持仓跟踪以及资金管理。遵循标准类库中的 交易信号类 , 您可以开发并测试您自己的交易系统。为此, 仅需要写一个 交易信号模块。

有本书 "The Strategies of the Best Traders in the World（世界最佳交易者策略）" (俄语版) 描述了众多用于技术分析的指标和交易策略，这些都已经包含在 MetaStock 的软件包里。遵循这些便利的交易信号, 这本书建立了一些基于组合的反转 K 线形态，并由 Stochastic, CCI, MFI and RSI等指标确认。



使用 "反转" K 线形态，配合振荡信号可以减少假信号数量并提高交易系统的有效性。

在之前的出版文章中，我们已经思考讨论了一些基于 K 线形态的交易信号并配合 Stochastic指标确认:



本篇中, 我们将讨论组合这些模型，并配合 Stochastic 指标确认的效果。

1. 牛市和熊市 K 线模型及检测

CandlePattern 类已经有一些函数可用于检测部分牛市和熊市的形态形状 (除了锤头 / 上吊线组合)。



牛市形态的形状可用 CheckPatternAllBullish() 函数检查:

bool CCandlePattern::CheckPatternAllBullish() { return (CheckPatternThreeWhiteSoldiers() || CheckPatternPiercingLine() || CheckPatternMorningDoji() || CheckPatternBullishEngulfing() || CheckPatternBullishHarami() || CheckPatternMorningStar() || CheckPatternBullishMeetingLines()); }

熊市形态的形状可用 CheckPatternAllBearish() 函数检查:

bool CCandlePattern::CheckPatternAllBearish() { return (CheckPatternThreeBlackCrows() || CheckPatternDarkCloudCover() || CheckPatternEveningDoji() || CheckPatternBearishEngulfing() || CheckPatternBearishHarami() || CheckPatternEveningStar() || CheckPatternBearishMeetingLines()); }

2. 组合交易信号与 Stochastic 指标

当牛市 / 熊市模型之一条件成立，并由 Stochastic 振荡器确认，建多仓 / 空仓将会执行。%D 信号线值应该高于或低于临界水平 (30 和 70)。

退出信号有两种情况:

当一个反向形态成立 (对于多仓是熊市形态以及对于空仓是牛市形态)。

根据随后的 %D 走势。如果 %D 到达市场反向水平 (80 为多仓，以及 20 为空仓) 或如果 %D 未确认反转信号并且到达 20 为多仓以及 80 为空仓。

检查入场和出场的条件，执行以下方法:

int CCP_Stoch::LongCondition() - 检查开多单条件 (m_pattern_0) 和平空仓 (m_pattern_1);



int CCP_Stoch::ShortCondition() - 检查开空单条件 (m_pattern_0) 和平多仓 (m_pattern_1).



2.1. 开多单和平空仓

开多单信号由牛市形态组合配合 StochSignal(1)<30 条件形成 ( Stochastic 指标信号线最后完整的值小于 30): 平空仓信号由牛市形态组合或 Stochastic 指标信号线交叉20-水平线 (上穿) 或 80-水平线 (上穿)。

int CCP_Stoch::LongCondition() { int res= 0 ; if (CheckPatternAllBullish() && (StochSignal( 1 )< 30 )) res=m_pattern_0; if (CheckPatternAllBullish() || ((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 ))) res=m_pattern_1; return (res); }

2.2. 开空单 以及平多仓

开空单信号由熊市形态组合配合 StochSignal(1)>70 条件形成 ( Stochastic 指标信号线最后完整的值超过 70): 平多仓信号由熊市形态组合或 Stochastic 指标信号线交叉80-水平线 (下穿) 或 20-水平线 (下穿)。

int CCP_Stoch::ShortCondition() { int res= 0 ; if (CheckPatternAllBearish() && (StochSignal( 1 )> 70 )) res=m_pattern_0; if (CheckPatternAllBearish() || ((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 ))) res=m_pattern_1; return (res); }

2.3. 使用 MQL5 向导创建基于"反转形态 + Stochastic"信号的交易程序

CCP_Stoch 类没有加入标准库的交易信号。所以，下载 ccp_stoch.mqh 文件 (附带) 并且保存至 \客户端\Include\Expert\Signal\MySignals 目录才可使用。candlepatterns.mqh 文件需要复制到相同目录作为 ccp_stoch.mqh。之后, 重启 MetaEditor （程序编辑器）即可在 MQL5 向导中使用这些文件。



按照如下策略创建交易机器人，通过 MQL5 向导, 在第二步选择 "基于 K 线形态+Stochastic 信号" 信号类型:





图例. 1. 在 MQL5 向导中选择 "基于 K 线形态+Stochastic 信号" 交易信号生成器



在分支步骤中, 指定必要的 移动止损 类型和 资金管理 系统。交易程序代码将会自动生成。现在，编译完成，准备开始测试。

2.4. 测试结果

交易程序基于历史数据的回测结果 (EURUSD H1, 测试周期: 1.1.2000-02.02.2011, PeriodK=33, PeriodD=37, PeriodSlow=30, MA_period=25)。

此交易程序模块使用固定交易手数 0.1 (交易固定手数)。移动止损未使用 (移动止损未使用)。





图例. 2. 交易程序的测试结果，基于 "形态 + Stochastic 信号" 交易信号生成器

最佳系统参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。



由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_cp_stoch.mq5。