このインジケーターは、足の高値と安値の間のセクションを描写します。

セクションの色、幅、スタイルはNティックごとにランダムに変わります。plot1 (DRAW_SECTION) の初期プロパティは#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。(OnCalculate() 関数)。N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。

こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5

DRAW_SECTION

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/331

DRAW_LINE DRAW_LINE

DRAW_LINEの描写スタイルは、インジケーターのバッファの値を線としてプロットする際に使われます。

MQL5 Wizard - ストキャスティクスによる条件付きのロウソク足の転換パターン MQL5 Wizard - ストキャスティクスによる条件付きのロウソク足の転換パターン

このトレードシグナルは、ストキャスティクスをフィルターとしたロウソク足パターンです。

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

DRAW_HISTOGRAMの描写スタイルは、インジケーターの値をヒストグラムとして描写する際に使われます。

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

DRAW_HISTOGRAM2の描写スタイルは、 二つのインジケーターの値をヒストグラムとして描写する際に使われます。