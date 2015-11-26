無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DRAW_SECTION - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターは、足の高値と安値の間のセクションを描写します。
セクションの色、幅、スタイルはNティックごとにランダムに変わります。plot1 (DRAW_SECTION) の初期プロパティは#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。(OnCalculate() 関数)。N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。
こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/331
