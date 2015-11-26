コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DRAW_LINE - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインジケーターは、足の始値を線として描写します。

ラインの色、幅、スタイルはランダムにN=5 ティックごとに変えられます。ラインの幅、色、スタイルは、プリプロセッサを使うかPlotIndexSetInteger() を使って定義できます。ラインプロパティの動的な変化は、現在の状態によって変わる"生き生きとした"インジケーターを生成します。DRAW_LINE には一つのバッファだけ必要です。

plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。 N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。

こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5

DRAW_LINE


