無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DRAW_LINE - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1305
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケーターは、足の始値を線として描写します。
ラインの色、幅、スタイルはランダムにN=5 ティックごとに変えられます。ラインの幅、色、スタイルは、プリプロセッサを使うかPlotIndexSetInteger() を使って定義できます。ラインプロパティの動的な変化は、現在の状態によって変わる"生き生きとした"インジケーターを生成します。DRAW_LINE には一つのバッファだけ必要です。
plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。 N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。
こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/330
MQL5 Wizard - ストキャスティクスによる条件付きのロウソク足の転換パターン
このトレードシグナルは、ストキャスティクスをフィルターとしたロウソク足パターンです。MQL5 Wizard - RSIの条件付きの Morning/Evening Stars
RSIによる条件付きの"Morning Star/Evening Star"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。
DRAW_SECTION
DRAW_SECTIONの描写スタイルは、インジケーターの値をセクションとして描写する際に使われます。DRAW_HISTOGRAM
DRAW_HISTOGRAMの描写スタイルは、インジケーターの値をヒストグラムとして描写する際に使われます。