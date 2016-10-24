無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSI_2HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
lukas1
異なる期間の2つのRSI（Relative Strength Index）オシレータによって形成された色付きの雲
図1 RSI_2HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2425
