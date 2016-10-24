無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この取引システムは BlauHLM オシレータを使います。
ヒストグラムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするとき、また、シグナルラインの雲の色が変わる時に、取引の決定がなされます。
次の入力パラメータが参入アルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。
input AlgMode Mode=twist; // 市場参入アルゴリズム
EAを正しく操作するにはコンパイルされた BlauHLM.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは Trade Algorithmsでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のUSDJPYの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2423
BlauHLM_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauHLM指標BlauHLM
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのDirectional Trend Index（方向トレンド指数）指標