コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XPVT - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
776
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_xpvt.mq5 (8.14 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
xpvt.mq5 (7.98 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_XPVTは XPVT オシレータで生成されたシグナルに基づいています。

指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたXPVT.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のUSDJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2419

XPVT_HTF XPVT_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXPVT指標

Williams_Accumulation_Distribution_HTF Williams_Accumulation_Distribution_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWilliams_Accumulation_Distribution指標

BlauHLM BlauHLM

色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのDirectional Trend Index（方向トレンド指数）指標

BlauHLM_HTF BlauHLM_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBlauHLM指標