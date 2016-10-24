コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_CronexRSI - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
711
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_cronexrsi.mq5 (7.38 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
cronexrsi.mq5 (7.35 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_CronexRSIはCronexRSIオシレータで生成されたシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたCronexRSI.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2013のXAUUSD の検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2384

