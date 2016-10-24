コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CronexRSI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
733
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
cronexrsi.mq5 (7.35 KB) ビュー
cronexrsi_htf.mq5 (10.99 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexRSI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたCronexRSI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　CronexRSI_HTF指標

図1　CronexRSI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2366

DynamicRS_HTF DynamicRS_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS指標

Digital_MACD_HTF Digital_MACD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDigital_MACD指標

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexMFI指標

CronexDeMarker_HTF CronexDeMarker_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexDeMarker指標