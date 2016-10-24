無料でロボットをダウンロードする方法を見る
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_C指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
EAを正しく操作するにはコンパイルされたDynamicRS_C.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 DynamicRS_C_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2359
