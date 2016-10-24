コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CronexRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
887
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Cronex

価格シリーズがRSI テクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　CronexRSI指標

図1　CronexRSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2358

DynamicRS DynamicRS

平均化なしの一連の単純な指標のトレンド指標

過去2年分の最大/小価格の水平線 過去2年分の最大/小価格の水平線

過去2年間の最大/小価格の水平線を描画する方法のサンプルコード。

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_C指標

DynamicRS_Channel_HTF DynamicRS_Channel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_Channel指標