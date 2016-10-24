無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
他の人にそれを評価してもらいます
CronexRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 887

実際の著者：
Cronex
価格シリーズがRSI テクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 CronexRSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2358
DynamicRS
平均化なしの一連の単純な指標のトレンド指標過去2年分の最大/小価格の水平線
過去2年間の最大/小価格の水平線を描画する方法のサンプルコード。
DynamicRS_C_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_C指標DynamicRS_Channel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_Channel指標