Cronex

価格シリーズがRSI テクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 CronexRSI指標

