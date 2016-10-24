無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FatlMacd - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 785
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
FATLデジタルフィルタ終値の差の平均からのオシレータ
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 FatlMacd指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2336
DigitMacd
FALL及びSALTデジタルフィルタの線によって形成された色付きの雲Exp_DynamicRS_C
DynamicRS_C指標を使った取引システム
Ticker_SATL
この指標は、低速デジタルフィルタと価格線の間の色付きの雲として描かれています。SatlMacd
この指標はSATLデジタルフィルタと終値の差の平均からのオシレータです。