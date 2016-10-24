Exp_StochasticCGOscillator EA は StochasticCGOscillator オシレータ によって生成されたシグナルに基づいています。

指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたStochasticCGOscillator.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2013のUSDJPYの検証結果：

図2 検証結果のチャート