コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_StochasticCGOscillator - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
751
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_StochasticCGOscillator EA は StochasticCGOscillator オシレータ によって生成されたシグナルに基づいています。

指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたStochasticCGOscillator.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2013のUSDJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2312

Laguerre_MinusDi Laguerre_MinusDi

ラゲールフィルタによって処理されたMinusDi指標

Laguerre_PlusDi Laguerre_PlusDi

ラゲールフィルタによって処理されたPlusDi指標

StochasticCGOscillator_HTF StochasticCGOscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStochasticCGOscillator指標

Exp_HighsLowsSignal Exp_HighsLowsSignal

HighsLowsSignaセマフォ矢印指標に基づいた取引システム。