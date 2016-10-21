コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

X4Period_RVI_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

transport_david

異なる周期を持つRVIオシレータ に基づいた１つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。

トレンドシグナルは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置に基づいています。

図1　X4Period_RVI_Arrows

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2239

