X4Period_RVI_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
transport_david
異なる周期を持つRVIオシレータ に基づいた１つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。
トレンドシグナルは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置に基づいています。
図1 X4Period_RVI_Arrows
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2239
X4Period_RSI_Arrows
異なる周期を持つRSIオシレータに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標Exp_FisherCGOscillator
Exp_FisherCGOscillatorEA はFisherCGOscillatorオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
X4Period_Stochastic_Arrows
異なる周期を持つストキャスティクスに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。X4Period_WPR_Arrows
異なる周期を持つラリーウィリアムズパーセントレンジに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標