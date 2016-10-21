無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Doji_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はチャート上で同時ローソク足を見つけて、色付きの矢印を使用して強調表示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月24日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 Doji_Arrows指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2214
