i-sig - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
3172552 & KimIV
直近の5つのバーを分析するセマフォシグナル指標
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月24日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 i-sig指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2219
