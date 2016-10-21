コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-sig - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
874
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
i-sig.mq5 (8.29 KB) ビュー
実際の著者：

3172552 & KimIV

直近の5つのバーを分析するセマフォシグナル指標

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月24日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　i-sig指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2219

