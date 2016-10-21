無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NxBars - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 973
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
EvgeniX
予測付きのセマフォシグナル指標最新のシグナルは、現在のバーから離れたバーに表示されます。この距離は入力パラメータで定義されます。
input uint HowManyBars=5; // 分析するバーの数
図1 NxBars指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2212
NxBreakout
この指標は、最後のN個のバーの最大値と最小値によって定義されている支持/抵抗線を描きます。移動平均クラス
古典的な移動平均の平滑化のアイデアが使用されます。このクラスは、標準的な指標を使用しないdouble型の配列の平滑化が望まれたときに使用することができます。<
HL
この指標はピボットレベルと支持/抵抗のレベルを表示します。Doji_Arrows
この指標はチャート上で同時ローソク足を見つけて、色付きの矢印を使用して強調表示します。