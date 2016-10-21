コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

NxBars - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

EvgeniX

予測付きのセマフォシグナル指標最新のシグナルは、現在のバーから離れたバーに表示されます。この距離は入力パラメータで定義されます。 

input uint  HowManyBars=5; // 分析するバーの数

図1　NxBars指標

図1　NxBars指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2212

