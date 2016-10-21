この指標は、最後のN個のバーの最大値と最小値によって定義されている支持/抵抗線を描きます。

この指標はチャート上で同時ローソク足を見つけて、色付きの矢印を使用して強調表示します。

この指標は、長方形を使用して指標の設定で選択された平日の価格帯に色を塗ります。