ポケットに対して
インディケータ

HL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

KCBT

この指標はピボットレベルと支持/抵抗のレベルを表示します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月24日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　HL指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2213

