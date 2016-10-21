無料でロボットをダウンロードする方法を見る
HL - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
KCBT
この指標はピボットレベルと支持/抵抗のレベルを表示します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月24日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 HL指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2213
