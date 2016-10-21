コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BlauErgodic_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
841
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

BlauErgodic_Signal指標は、固定された時間枠での BlauErgodic 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

指標の入力パラメータの値に応じて、初期指標のヒストグラムや雲が信号源となります。

input Mode Method=MODE_CLOUD;     // 分析法

ヒストグラムからのシグナルが受信されると、ヒストグラムの色が示されます。シグナルが色付きの雲によって形成されている場合は、色に加えて雲の挙動が解析されます。雲が圧縮されて動向が弱まっている場合、指標の色は淡いです。雲が拡大して動向が増加すると、色が鮮やかです。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はBlauErgodic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　BlauErgodic_Signal指標

図1　BlauErgodic_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2201

シンプルEA シンプルEA

最も簡単な売買ロボット

BWImp-T01 BWImp-T01

正規化されていないトレンドオシレータ。

DM DM

セマフォシグナル指標。そのアルゴリズムでは最後の4つのバーが分析されます。

i-GentorLSMAEMA_v02 i-GentorLSMAEMA_v02

2つの線を持つトレンド指標で、その色はSMAとSMAに相対した価格の位置によって決定されます。