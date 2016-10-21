BlauErgodic_Signal指標は、固定された時間枠での BlauErgodic 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。



指標の入力パラメータの値に応じて、初期指標のヒストグラムや雲が信号源となります。

input Mode Method=MODE_CLOUD;

ヒストグラムからのシグナルが受信されると、ヒストグラムの色が示されます。シグナルが色付きの雲によって形成されている場合は、色に加えて雲の挙動が解析されます。雲が圧縮されて動向が弱まっている場合、指標の色は淡いです。雲が拡大して動向が増加すると、色が鮮やかです。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はBlauErgodic.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 BlauErgodic_Signal指標