コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DM - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
973
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
dm.mq5 (6.61 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

AlexP

セマフォシグナル指標。そのアルゴリズムでは最後の4つのバーが分析されます。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月27日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　DM指標

図1　DM指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2202

BlauErgodic_Signal BlauErgodic_Signal

BlauErgodic_Signal指標は、固定された時間枠でのBlauErgodic指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

シンプルEA シンプルEA

最も簡単な売買ロボット

i-GentorLSMAEMA_v02 i-GentorLSMAEMA_v02

2つの線を持つトレンド指標で、その色はSMAとSMAに相対した価格の位置によって決定されます。

iFXAnalyser iFXAnalyser

同じチャート上の高速と低速移動平均の差の最も単純な線形結合を示す3つの指標