無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BB-HL - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1377
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
David W. Thomas
ボリンジャーバンドのあと一つの変形。この指標では標準偏差の計算に終値の代わりに高値と安値が使用されています。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月27日にコードベースに公開されました。
図1 BB-HL指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2196
BBands_Stop_v1_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBBands_Stop_v1指標シャンデリアエグジット
色付きの雲として描かれたトレンド指標。色付き雲の範囲を超えたストップつき。
iSpreadはペア取引のためのスプレッド指標です。
選択された2つのペアの合成が作成されます。BWImp-T01
正規化されていないトレンドオシレータ。