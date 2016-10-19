無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WPR_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 903
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのラリーウィリアムズパーセントレンジ 指標
図1 WPR_3HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2059
Fisher_mbk_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFisher_mbk指標Fisher_mbk
色ヒストグラムの形で描かれたフィッシャーの変換を使用して正規化されたオシレータ