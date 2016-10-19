コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

WPR_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
903
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
wpr_3htf.mq5 (12.07 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのラリーウィリアムズパーセントレンジ 指標

図1　WPR_3HTF指標

図1　WPR_3HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2059

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFisher_mbk指標

Fisher_mbk Fisher_mbk

色ヒストグラムの形で描かれたフィッシャーの変換を使用して正規化されたオシレータ

フラット フラット

市場のボラティリティを測定する指標

MACD-2 MACD-2

MACD指標は色付きの雲の形で、MACDとシグナルラインの違いは色ヒストグラムです。