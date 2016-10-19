コードベースセクション
インディケータ

Fisher_mbk_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
769
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFisher_mbk指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

コンパイルされたFisher_mbk.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　Fisher_mbk_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2058

