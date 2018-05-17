さまざまな情報源からのティック履歴の取得を可能にするMetaTrader 4のサードパーティアプリケーションは常に高い人気を持っています。この履歴は、通常、ストラテジーテスターでのエキスパートアドバイザーの動作の確認や研究（機械学習など）のために使用されます。ユーザーが議論しているいくつかの情報源は、「グレイル（grail）」の探索においてほとんど標準となっています。





基準

このMQL5ライブラリには、ティックを比較するための基準はありません。ティックアーカイブの提案された情報源を選択する理由は説明されていません。しかし、このアーカイブはまったく新しく、完全には研究されていません。したがって、独自の評価基準を作成するには、簡単なアクションを実行します。任意の組み込みのMetaTrader 5銘柄とスクリプトで（サードパーティの真のティック履歴に基づいて）作成されたカスタム銘柄で「全ティックが実ティックに基づく 」モードを使用してエキスパートアドバイザーを実行し、得られた結果を比較します。このプロセスでは、端末またはそれ以外の追加の操作についての深い知識は必要ありません。





スクリプト

このスクリプトは、内蔵された情報源からティック履歴にアクセスし、それに基づいて適切なカスタム銘柄を作成します。

ソースコードのコメントは、その原則を部分的に説明しています。

#property script_show_inputs #include <fxsaber\ThirdPartyTicks\ThirdPartyTicks.mqh> sinput bool Sync = true ; sinput string symbol = "" ; THIRDPARTYTICKS ThirdPartyTicks; void CreateSymbol() { const string Symb = (symbol == "" ) ? StringSubstr ( _Symbol , 0 , 6 ) : symbol; if (Sync) ThirdPartyTicks.Refresh(); ThirdPartyTicks[Symb].Update(); ThirdPartyTicks[Symb].ToCustomSymbol( true ); } void CreateAllSymbols() { if (Sync) ThirdPartyTicks.Refresh(); const uint Amount = ThirdPartyTicks.GetAmount(); for ( uint i = 0 ; _CS(i < Amount); i++) { ThirdPartyTicks[i]..Update(); ThirdPartyTicks[i].ToCustomSymbol();

スクリプトの適切な操作のためには、相場情報源のアドレスを端末設定に指定する必要があります。

スクリプト操作中のアクションの詳細はログに書き込まれます。

UnZip <source_name>\EURUSD.<suffix>\EURUSD.<suffix>_20180313.csv.zip 724002 bytes - unpack size 5466504 bytes. Total Ticks (EURUSD.<suffix>) = 1645897 Corrected 3 ticks. EURUSD.<suffix>_<source_name> saved ticks = 1645897

その後で、新しいカスタム銘柄を使用してテスターでエキスパートアドバイザーを実行します。





特徴