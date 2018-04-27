MetaTrader 4 的第三方应用程序允许从各种来源获取逐笔报价的历史数据，这一直很受欢迎。 此历史数据通常用于策略测试器，用于检查智能交易系统的操作以及进行研究 (如机器学习等)。 用户讨论的一些报价来源几乎已经成为搜索 "圣杯" 的标准。





准则

给定的 MQL5 函数库没有任何比较逐笔报价的标准。 至于选择建议的逐笔报价档案来源的原因并未描述。 但这个档案是绝对新鲜的，因此并未充分研究。 所以，为了开发您自己的价值准则，请执行一个简单的操作 - 在 "基于真实报价的逐笔报价" 模式下，使用任意 MetaTrader 5 中内置的品种，以及由脚本创建的 自定义品种 (基于第三方实时逐笔报价历史数据)， 运行您的智能交易系统，然后比较获得的结果。 这个过程不需要对终端有深入的了解，也不需要额外的操作。





脚本

该脚本从内置来源访问逐笔报价历史数据，并在其基础上创建适当的自定义品种。

源代码中的注释一定程度上解释其原理。

#property script_show_inputs #include <fxsaber\ThirdPartyTicks\ThirdPartyTicks.mqh> sinput bool Sync = true ; sinput string symbol = "" ; THIRDPARTYTICKS ThirdPartyTicks; void CreateSymbol() { const string Symb = (symbol == "" ) ? StringSubstr ( _Symbol , 0 , 6 ) : symbol; if (Sync) ThirdPartyTicks.Refresh(); ThirdPartyTicks[Symb].Update(); ThirdPartyTicks[Symb].ToCustomSymbol( true ); } void CreateAllSymbols() { if (Sync) ThirdPartyTicks.Refresh(); const uint Amount = ThirdPartyTicks.GetAmount(); for ( uint i = 0 ; _CS(i < Amount); i++) { ThirdPartyTicks[i].Update(); ThirdPartyTicks[i].ToCustomSymbol(); } } void OnStart () { if (symbol != "AllSymbols" ) CreateSymbol(); else if ( MessageBox ( "创建所有品种可能需要很长时间。 您同意吗？" , __FILE__ , MB_YESNO | MB_ICONQUESTION ) == IDYES ) CreateAllSymbols(); }

为了脚本的正确操作，您应该在 终端设置 中指定报价源的地址，例如:

在脚本操作期间，动作详情会写入日志:

UnZip <source_name>\EURUSD.<suffix>\EURUSD.<suffix>_20180313.csv.zip 724002 bytes - unpack size 5466504 bytes. Total Ticks (EURUSD.<suffix>) = 1645897 Corrected 3 ticks. EURUSD.<suffix>_<source_name> saved ticks = 1645897

之后，您可以使用自定义的新品种 在测试器 中运行您的 EA:





特征