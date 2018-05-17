コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ハルMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1267
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
70年代後半にGerald Appelによって開発された移動平均収束/発散オシレータ（MACD）は、最も簡単で効果的なモメンタム指標の1つです。MACDは、より短い移動平均から長い移動平均を差し引くことによって、2つのトレンドフォロー系指標（移動平均）をモメンタムオシレータに変換します。結果として、MACDは、トレンドフォローとモメンタムの両世界のベストを提供します。

MACDは、移動平均が収束し、交差し、発散するにつれてゼロラインの上下で変動します。シグナルは、シグナルラインの交差、中心線の交差及び発散の検索によって生成することができます。MACDには境界がないため、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルを特定するためには特に有用ではありません。

このバージョンのMACDでは、MACD計算にEMAの代わりにハル移動平均が使用されます（元のGerald Appel版同様）。これにより、EMAバージョンよりも「高速」になり、スキャルピング技術やトレンド分析手法（長い計算時間を使用する場合）に適すようになります。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20224

