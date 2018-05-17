私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
ハルMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1267
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
70年代後半にGerald Appelによって開発された移動平均収束/発散オシレータ（MACD）は、最も簡単で効果的なモメンタム指標の1つです。MACDは、より短い移動平均から長い移動平均を差し引くことによって、2つのトレンドフォロー系指標（移動平均）をモメンタムオシレータに変換します。結果として、MACDは、トレンドフォローとモメンタムの両世界のベストを提供します。
MACDは、移動平均が収束し、交差し、発散するにつれてゼロラインの上下で変動します。シグナルは、シグナルラインの交差、中心線の交差及び発散の検索によって生成することができます。MACDには境界がないため、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルを特定するためには特に有用ではありません。
このバージョンのMACDでは、MACD計算にEMAの代わりにハル移動平均が使用されます（元のGerald Appel版同様）。これにより、EMAバージョンよりも「高速」になり、スキャルピング技術やトレンド分析手法（長い計算時間を使用する場合）に適すようになります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20224
2つのiMA（移動平均、MA）と1つのiRSI（相対強度指数、RSI）に基づくエキスパートアドバイザーです。仮想利益が追跡され、2つの銘柄で動作します。OnChart_Stochastic
価格チャート上のストキャスティクスです。
サードパーティのチックアーカイブを扱うためのライブラリです。Stochastic of T3（T3ストキャスティクス）
このバージョンのストキャスティクスでは、ストキャスティクスの計算に使用する前に価格が平滑化されることによって、誤ったアラートの数が減少します。これによって、トレンド取引システムに簡単に使用できるような滑らかなストキャスティクスがもたらされます。