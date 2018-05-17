コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Improve - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディアの著者: MarkMQL5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーでは、新しいバーでのみポジションを開く条件が検索され（新しいバー出現の時点で操作を実行）、仮想利益はすべてのティックごとに制御されます。ポジションを開くための条件が見つかった場合（EAが実行されているベース銘柄に対して確認が実行された場合）、EAはベース銘柄とヘッジ銘柄で一度に2つのポジションを開きます。

下記はUSDJPY銘柄での例（ヘッジ銘柄はUSDCHF）です。

Improve


入力パラメータ

  • Lots - 各銘柄のポジション数量
  • Virtual Profit (in money) - 到達するとすべてのポジションが決済される利益（金額）
  • Hedge symbol - 2番目の銘柄
  • 高速移動平均パラメータ:
    • MA Fast: averaging period（平均化期間）
    • MA Fast: horizontal shift（水平方向のシフト）
    • MA Fast: smoothing type（平滑化の種類）
    • MA Fast: type of price（価格の種類）
    • MA Slow: averaging period（平均化期間）
  • 低速移動平均パラメータ:
    • MA Slow: horizontal shift（水平方向のシフト）
    • MA Slow: smoothing type（平滑化の種類）
    • MA Slow: type of price（価格の種類）
  • RSIパラメータ:
    • RSI: averaging period（平均化期間）
    • RSI: type of price（価格の種類）
  • magic number - EAの一意のID

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20222

