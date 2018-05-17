無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Improve - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 865
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Mark、MQL5コードの著者: barabashkakvn
アイディアの著者: Mark、MQL5コードの著者: barabashkakvn
エキスパートアドバイザーでは、新しいバーでのみポジションを開く条件が検索され（新しいバー出現の時点で操作を実行）、仮想利益はすべてのティックごとに制御されます。ポジションを開くための条件が見つかった場合（EAが実行されているベース銘柄に対して確認が実行された場合）、EAはベース銘柄とヘッジ銘柄で一度に2つのポジションを開きます。
下記はUSDJPY銘柄での例（ヘッジ銘柄はUSDCHF）です。
入力パラメータ
- Lots - 各銘柄のポジション数量
- Virtual Profit (in money) - 到達するとすべてのポジションが決済される利益（金額）
- Hedge symbol - 2番目の銘柄
- 高速移動平均パラメータ:
- MA Fast: averaging period（平均化期間）
- MA Fast: horizontal shift（水平方向のシフト）
- MA Fast: smoothing type（平滑化の種類）
- MA Fast: type of price（価格の種類）
- MA Slow: averaging period（平均化期間）
- 低速移動平均パラメータ:
- MA Slow: horizontal shift（水平方向のシフト）
- MA Slow: smoothing type（平滑化の種類）
- MA Slow: type of price（価格の種類）
- RSIパラメータ:
- RSI: averaging period（平均化期間）
- RSI: type of price（価格の種類）
- magic number - EAの一意のID
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20222
