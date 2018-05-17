アイディアの著者: Mark、MQL5コードの著者: barabashkakvn

エキスパートアドバイザーでは、新しいバーでのみポジションを開く条件が検索され（新しいバー出現の時点で操作を実行）、仮想利益はすべてのティックごとに制御されます。ポジションを開くための条件が見つかった場合（EAが実行されているベース銘柄に対して確認が実行された場合）、EAはベース銘柄とヘッジ銘柄で一度に2つのポジションを開きます。

下記はUSDJPY銘柄での例（ヘッジ銘柄はUSDCHF）です。





入力パラメータ

Lots - 各銘柄のポジション数量

- 各銘柄のポジション数量 Virtual Profit (in money) - 到達するとすべてのポジションが決済される利益（金額）

- 到達するとすべてのポジションが決済される利益（金額） Hedge symbol - 2番目の銘柄

高速移動平均パラメータ: MA Fast: averaging period（平均化期間） MA Fast: horizontal shift（水平方向のシフト） MA Fast: smoothing type（平滑化の種類） MA Fast: type of price（価格の種類） MA Slow: averaging period（平均化期間）



低速移動平均パラメータ: MA Slow: horizontal shift（水平方向のシフト） MA Slow: smoothing type（平滑化の種類） MA Slow: type of price（価格の種類）



RSIパラメータ: RSI: averaging period（平均化期間） RSI: type of price（価格の種類）

