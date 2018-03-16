Исторически сложилось, что для MetaTrader 4 пользуются популярностью сторонние приложения, позволяющие получать тиковую историю из различных источников. Как правило, ее используют в Тестере Стратегий как полигон для проверки советников, а также для исследований (машинное обучение и т.д.). Некоторые источники котировок в обсуждениях стали почти стандартом при поиске "грааля".





Критерий

В представленной MQL5-библиотеке нет какого-либо критерия сравнения тиков. Не описаны причины выбора предложенного источника тикового архива. Но этот архив абсолютно свежий и, соответственно, точно не изученный. Поэтому для выработки собственного критерия ценности/полезности каждому предлагается совершить простое действие - запустить в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" свой советник на встроенном в MetaTrader 5 символе и на создаваемом скриптом пользовательском символе (со сторонней реальной тиковой историей), сравнив полученные результаты. Для этого не потребуется выхода за рамки Терминала и глубоких его знаний.





Скрипт

Скрипт вытягивает тиковую историю из встроенного источника и создает на ее основе соответствующие пользовательские символы.

Комментарии в исходнике частично раскрывают принцип действия.

#property script_show_inputs #include <fxsaber\ThirdPartyTicks\ThirdPartyTicks.mqh> sinput bool Sync = true ; sinput string symbol = "" ; THIRDPARTYTICKS ThirdPartyTicks; void CreateSymbol() { const string Symb = (symbol == "" ) ? StringSubstr ( _Symbol , 0 , 6 ) : symbol; if (Sync) ThirdPartyTicks.Refresh(); ThirdPartyTicks[Symb].Update(); ThirdPartyTicks[Symb].ToCustomSymbol( true ); } void CreateAllSymbols() { if (Sync) ThirdPartyTicks.Refresh(); const uint Amount = ThirdPartyTicks.GetAmount(); for ( uint i = 0 ; _CS(i < Amount); i++) { ThirdPartyTicks[i].Update(); ThirdPartyTicks[i].ToCustomSymbol(); } } void OnStart () { if (symbol != "AllSymbols" ) CreateSymbol(); else if ( MessageBox ( "Creating all the symbols can take a long time. Do you agree?" , __FILE__ , MB_YESNO | MB_ICONQUESTION ) == IDYES ) CreateAllSymbols(); }

Для полноценной работы требуется в настройках Терминала прописать адрес источника котировок, например:

Работа скрипта сопровождается подробными записями своих действий:

UnZip <название_источника>\EURUSD.<суффикс>\EURUSD.<суффикс>_20180313.csv.zip 724002 bytes - unpack size 5466504 bytes. Total Ticks (EURUSD.<суффикс>) = 1645897 Corrected 3 ticks. EURUSD.<суффикс>_<название_источника> saved ticks = 1645897

После чего возможно прогонять советники в Тестере на новых пользовательских символах:





Особенности