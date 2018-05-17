私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
RSI of average（平均RSI） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 913
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 5はMetaTrader 4よりもはるかに複雑であるという苦情がたくさんありました。しかし、MetaTrader 5の可能性は十分に模索されていないようです。
これはその一例です。RSI of averageは、メインループ内の3行のコード（これらの行にRSIスロープ変更の色割り当てが含まれています）を使って作られた、非常によく知られたRSIです。これはMetaTrader 4では不可能です。したがって、苦情のいくつかはまったく有効ではありません。他の指標のテンプレートとしての使用が可能で、MetaTrader 5ではすべてが非常に複雑であると考える人には簡潔化のソリューションとなるでしょう。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20241
このバージョンのストキャスティクスでは、ストキャスティクスの計算に使用する前に価格が平滑化されることによって、誤ったアラートの数が減少します。これによって、トレンド取引システムに簡単に使用できるような滑らかなストキャスティクスがもたらされます。ThirdPartyTicks
サードパーティのチックアーカイブを扱うためのライブラリです。
これは、入力価格に「純粋な」価格を使用するのではなく平均を使用できるMACDです。「だまし」をフィルタリングするのに役立ちますが、このコードの主な目的は、MetaTrader 5を使用するとごく簡単に実行できることがあると示すことです。このタイプの指標には、通常のオプションに加えて、MACDの傾きの変化またはMACDのシグナルライン交差に基づいて色を変更するオプションがあります。練行2.0オフライン
この非取引エキスパートでは、1Mチャートでカスタム銘柄情報が生成されます。