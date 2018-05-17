MetaTrader 5はMetaTrader 4よりもはるかに複雑であるという苦情がたくさんありました。しかし、MetaTrader 5の可能性は十分に模索されていないようです。

これはその一例です。RSI of averageは、メインループ内の3行のコード（これらの行にRSIスロープ変更の色割り当てが含まれています）を使って作られた、非常によく知られたRSIです。これはMetaTrader 4では不可能です。したがって、苦情のいくつかはまったく有効ではありません。他の指標のテンプレートとしての使用が可能で、MetaTrader 5ではすべてが非常に複雑であると考える人には簡潔化のソリューションとなるでしょう。