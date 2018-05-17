私たちのファンページに参加してください
Stochastic of T3（T3ストキャスティクス） - MetaTrader 5のためのインディケータ
ストキャスティクスは、一定期間における価格と価格範囲とを比較するモメンタム指標です。オシレータの市場動向に対する感度は、その期間を調整するか、または結果の移動平均を取ることによって低減することができます。
このバージョンでは、ストキャスティクスの計算に使用する前に価格を平滑化することによって、誤ったアラートの数が減らされます。これによって、トレンド取引システムに簡単に使用できるような滑らかなストキャスティクスがもたらされます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20233
