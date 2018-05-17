コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Stochastic of T3（T3ストキャスティクス） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ストキャスティクスは、一定期間における価格と価格範囲とを比較するモメンタム指標です。オシレータの市場動向に対する感度は、その期間を調整するか、または結果の移動平均を取ることによって低減することができます。

このバージョンでは、ストキャスティクスの計算に使用する前に価格を平滑化することによって、誤ったアラートの数が減らされます。これによって、トレンド取引システムに簡単に使用できるような滑らかなストキャスティクスがもたらされます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20233

ThirdPartyTicks ThirdPartyTicks

サードパーティのチックアーカイブを扱うためのライブラリです。

ハルMACD ハルMACD

このバージョンのMACDでは、MACD計算にEMAの代わりにハル移動平均が使用されます（元のGerald Appel版同様）。これにより、EMAバージョンよりも「高速」になり、スキャルピング技術やトレンド分析手法（長い計算時間を使用する場合）に適すようになります。

RSI of average（平均RSI） RSI of average（平均RSI）

この非常によく知られているRSI of averageは、メインループ内の3行のコード（これらの行にRSIスロープ変更の色割り当てが含まれています）ですべて作成されます。他の指標のテンプレートとしての使用が可能で、MetaTrader 5ではすべてが非常に複雑であると考える人には簡潔化のソリューションとなるでしょう。

MACD of average（平均MACD） MACD of average（平均MACD）

これは、入力価格に「純粋な」価格を使用するのではなく平均を使用できるMACDです。「だまし」をフィルタリングするのに役立ちますが、このコードの主な目的は、MetaTrader 5を使用するとごく簡単に実行できることがあると示すことです。このタイプの指標には、通常のオプションに加えて、MACDの傾きの変化またはMACDのシグナルライン交差に基づいて色を変更するオプションがあります。