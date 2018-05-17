このバージョンのMACDでは、MACD計算にEMAの代わりにハル移動平均が使用されます（元のGerald Appel版同様）。これにより、EMAバージョンよりも「高速」になり、スキャルピング技術やトレンド分析手法（長い計算時間を使用する場合）に適すようになります。

この非常によく知られているRSI of averageは、メインループ内の3行のコード（これらの行にRSIスロープ変更の色割り当てが含まれています）ですべて作成されます。他の指標のテンプレートとしての使用が可能で、MetaTrader 5ではすべてが非常に複雑であると考える人には簡潔化のソリューションとなるでしょう。

これは、入力価格に「純粋な」価格を使用するのではなく平均を使用できるMACDです。「だまし」をフィルタリングするのに役立ちますが、このコードの主な目的は、MetaTrader 5を使用するとごく簡単に実行できることがあると示すことです。このタイプの指標には、通常のオプションに加えて、MACDの傾きの変化またはMACDのシグナルライン交差に基づいて色を変更するオプションがあります。