記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RVI_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 874
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの3つのRelative Vigor Index (相対的活力指数、RVI)指標
図1 RVI_3HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1988
