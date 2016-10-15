コードベースセクション
RVI_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの3つのRelative Vigor Index (相対的活力指数、RVI)指標

図1　RVI_3HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1988

