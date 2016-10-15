私たちのファンページに参加してください
Exp_BlauErgodicMDI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 721
-
この取引システムはBlauErgodicMDIオシレータを使います。
ヒストグラムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするとき、また、シグナルラインの雲の色が変わる時に、取引の決定がなされます。
次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。
input AlgMode Mode=twist; // 市場参入アルゴリズム
EAを正しく操作するにはコンパイルされたBlauErgodicMDI.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス。
H4での2012~2013のGBPUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1987
