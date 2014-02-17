请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_BlauErgodicMDI - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1390
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
使用BlauErgodicMDI震荡指标的交易系统.
当柱形改变方向, 突破零点线或者信号线云颜色改变时进行交易.
以下输入参数用于选择进场算法选项:
input AlgMode Mode=twist; // 进入市场的算法
为了使 EA 交易能够正确运行, 把编译好的指标文件 BlauErgodicMDI.ex5 放到 terminal_data_older\MQL5\Indicators 目录下.
请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中针对提供零点差的经纪商在建仓的同时设置止损和获利选项. 此库的其他变体可以在https://www.mql5.com/zh/code/1578下载.
EA交易测试中使用的默认输入参数显示如下,测试中没有使用止损和获利值参数.
图 1. 图表上交易历史的实例
Testing results for 2012-2013 (GBPUSD, H4):
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1987
