使用BlauErgodicMDI震荡指标的交易系统.



当柱形改变方向, 突破零点线或者信号线云颜色改变时进行交易.



以下输入参数用于选择进场算法选项:

input AlgMode Mode=twist;

为了使 EA 交易能够正确运行, 把编译好的指标文件 BlauErgodicMDI.ex5 放到 terminal_data_older\MQL5\Indicators 目录下.

请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中针对提供零点差的经纪商在建仓的同时设置止损和获利选项. 此库的其他变体可以在https://www.mql5.com/zh/code/1578下载.

EA交易测试中使用的默认输入参数显示如下,测试中没有使用止损和获利值参数.

图 1. 图表上交易历史的实例

Testing results for 2012-2013 (GBPUSD, H4):

图 2. 测试结果图表