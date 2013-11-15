CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_BlauErgodicMDI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2324
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI.

Решение о сделке принимается, когда гистограмма меняет направление движения, происходит пробой нулевой линии или меняется цвет облака сигнальной линии. Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=twist;          //алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauErgodicMDI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2012-2013 гг. на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Ang_AutoCh_HL-v1x3 Ang_AutoCh_HL-v1x3

Индикатор строит одновременно три равноудаленных канала на определяемых во входных параметрах периодах расчета.

Ang_AutoCh_HL-v1 Ang_AutoCh_HL-v1

Индикатор строит равноудаленный канал на определяемом во входных параметрах периоде расчета.

ExchangePrice ExchangePrice

Показывает относительное изменение текущей цены от цены N/M баров назад.

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Гистограмма на основе преобразования Фишера с двумя своими усреднениями в виде сигнальных линий.