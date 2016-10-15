コードベースセクション
BlauTStochI - MetaTrader 5のためのインディケータ

色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのQ-期間ストキャスティクス指数（Q-period Stochastic Index）指標。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　BlauTStochI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1986

