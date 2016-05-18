und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodicMDI Oszillator.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Histogramm seine Richtung ändert oder es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt oder wenn sich die Farbe der Wolke der Signallinie ändert.
Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:
input AlgMode Mode=twist; // Algorithmus für den Einstieg in den Markt
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BlauErgodicMDI.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2012-2013 (GBPUSD, H4):
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1987
