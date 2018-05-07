無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
相関 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1503
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
2つの銘柄の相関値は+1（完全な正の相関）と-1（完全な負の相関）の間で振動します。相関値0は、相関がないことを示します（2つの観察対象の銘柄間の相関していないランダムな価格変化）。
使用法
- 相関期間を使用して、より長い期間を使って長期相関を計算する（監視されている銘柄が同じ方向にトレンドを示しているかどうかを観察するのに適しています）、または短い期間を使用して短期相関を計算します（突然の価格変動観測に適しています。 これは通常1つの銘柄についてのニュースが発表されるが後1つの銘柄については発表されないときです）。
- 銘柄パラメータのいずれかまたは両方に、観察したい銘柄を入力します。
- 銘柄パラメータが空のままの場合、現在のチャート銘柄が使用されます。
- 色付けモードを設定します（2つのカラーモードは、ゼロ値（ 相関レベルなし）が交差されると 異なる色を表示します）。
推奨事項
- 観察対象の銘柄が完全に正または負のいずれかに相関する傾向がある場合、反対の方向のブレークが通常項目に使用できます。
- このような場合、通常のトレンドから逸脱している銘柄であり、他の観測銘柄の方向に入ります。
- 0.8以上または-0.8以下のすべての値は、高い相関レベルとみなすことができます。
追記両方の銘柄パラメータで同じ銘柄を使用すると、常に1が結果として生成されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19832
雲形ケルトナーチャンネル
この指標はケルトナーチャンネルを雲の形で描きます。終値でのフラクタルEA
「終値でのフラクタル」指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。
Diff_TF_MA - 2つの時間枠での移動平均
この指標は2つの時間枠からの単純移動平均を表示します。VAMAベースのアリゲーター
VAMA指標に基づいたアリゲーターです。