このインディケータは相対力指数（Relative Strength Index、RSI）の修正版です。

標準的なインディケータとこのインディケータの主な違いは、10の平滑化アルゴリズムのから適切なものを選択できることです。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。

JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。

それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。

VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。

AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

いくつかの平滑化バリアントはインディケータシグナルの異なった解釈を必要とすることは当然です。 売られ過ぎ/買われ過ぎレベルは動的に変更されるバリアントではボリンジャーバンド®に基づいて示され、より正確さを提供します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。