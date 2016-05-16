コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BykovTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2148
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Ramdass - 変換のみ

チャート上の色付きの矢印を使用した、新しく生まれたトレンドのシンプルな表示。このインディケータはウィリアムパーセントレンジ（ Williams Percent Range ）に基づいたシグナルを生成します。.

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年9月28日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

BykovTrendインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/497

